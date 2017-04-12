Змея выпрыгнула из мусорного бака и набросилась на подростка (видео)

В одном из интернет-кафе Таиланда произошёл жуткий, но обычный для этой страны инцидент. Один из посетителей решил выйти из помещения, но внезапно из мусорного бака, который стоит у двери, на парня набрасывается змея и запутывается у него в ногах. Объятая ужасом жертва в панике забегает обратно в кафе, где сеет хаос среди остальных посетителей. Всё произошедшее попало на камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения, а видео стало стремительно распространяться в Сети.

Рептилия, которая напала на подростка и едва не укусила его, — это крысиная змея, относящаяся к семейству ужей. Она не ядовита, поэтому многие заводят её в качестве домашнего животного. Своё название она получила благодаря рациону питания, в который входят мелкие птицы и грызуны.

Несмотря на свою прыгучесть, змея не опасна для человека, поэтому никто из посетителей интернет-кафе не пострадал. Пользователи Сети выражают своё сочувствие насмерть перепуганному подростку, а некоторые из них задались вопросом: почему все посетители ходят без обуви, если поблизости обитают такие жуткие твари?