Змея выпрыгнула из мусорного бака и набросилась на подростка (видео)

Рептилия, которая напала на подростка и едва не укусила его, — это крысиная змея, относящаяся к семейству ужей. Она не ядовита, поэтому многие заводят её в качестве домашнего животного. Своё название она получила благодаря рациону питания, в который входят мелкие птицы и грызуны.
Несмотря на свою прыгучесть, змея не опасна для человека, поэтому никто из посетителей интернет-кафе не пострадал. Пользователи Сети выражают своё сочувствие насмерть перепуганному подростку, а некоторые из них задались вопросом: почему все посетители ходят без обуви, если поблизости обитают такие жуткие твари?
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