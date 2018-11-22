"Живому Кену" предложили $4,5 млн за роль в кино, но с одним шокирующим условием

Мужчина, который представился итальянским режиссёром, рассказал, что фильм должен получиться семейным.

Родриго Алвес рассказал, как "режиссёр" предложил ему £3,5 млн (около 4,5 млн в долларах), если он удалит себе гениталии для роли в фильме. К счастью, позже выяснилось, что непристойное предложение оказалось лишь жестокой шуткой. По словам "Живого Кена", пранкер представился итальянским режиссёром, после чего сделал Родриго столь необычное предложение. Своё требование он объяснил тем, что хочет сделать фильм более семейным, сообщает The Sun.

В итоге 35-летнему шоумену пообещали роль в киноленте, которую должна была продюсировать компания Disney. По всей видимости, мошенники решили подшутить над Алвесом из-за его любви к пластической хирургии. На данный момент мужчина прошёл через 62 операции. Он даже планировал сменить пол, чтобы состариться красивым.

Впрочем, Родриго сразу понял, что это был розыгрыш, и ответил отказом. Оказалось, что разыграть "Живого Кена" решили организаторы телешоу Hyenas. Они и наняли актёра, который встретился с Родриго.