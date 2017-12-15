Власти Ногинска ликвидируют приют для собак

В Ногинске закрывают единственный на всё Подмосковье муниципальный приют для бездомных собак. Какая судьба может ждать его питомцев, выяснил Лайф.

В преддверии Нового года муниципальные власти Ногинска думали, как оптимизировать бюджет и какие предприятия можно было бы закрыть для экономии средств. Решили, что самая ненужная организация в городе — приют для безнадзорных собак. Волевым, а главное, абсолютно неожиданным для всех распоряжением мэр Ногинска Игорь Красавин постановил ликвидировать приют.

Но как это часто бывает, закрыть — закрывают, а как быть с последствиями — не подумали. О дальнейшей судьбе собак в распоряжении Красавина от 12 декабря не говорится ни слова.

Приют находится в ведении управления ЖКХ по Ногинскому району. Начальник управления Сергей Шарцев сообщил Лайфу, что пока его ведомство вообще не задумывалось о будущем питомцев приюта.

Что будет с собаками — понятия не имею. А что происходит с ними в других районах, где нет приютов? Начальник ЖКХ по Ногинску Сергей Шарцев

Сейчас на содержании ногинского приюта — более 350 собак. Наиболее пессимистичные прогнозы о том, что будет со всеми этими собаками, разделяют сотрудники приюта и местные волонтёры.

Они все погибнут. У нас слепые, больные и "бывшедомашние". У нас щенки подкинутые. Многие животные всю жизнь в клетках, они улицы не видели. Приют нельзя закрывать Ольга Куликова, волонтёр

Итак, своё решение власти обосновывают экономией бюджетных денег. При том что местному бюджету приют обходился совсем недорого — 240 тысяч рублей в месяц. Это около 2,8 млн. рублей в год, которые уходили на зарплаты сотрудникам. В приюте работает 8 человек. На еду и наркоз для животных приют зарабатывал сам, в том числе за счёт мелких тендеров на отлов. Во многом помогали добровольцы.

Ногинский приют для собак организован в 2007 году и за 10 лет работы доказал свою необходимость. В нём содержались больные и брошенные собаки, которых волонтёры отлавливали на улицах Подмосковья и подчас просто спасали от верной смерти. Десятки питомцев удалось пристроить новым хозяевам.

Конфликтных ситуаций или нареканий со стороны администрации, по словам директора приюта Надежды Парамоновой, никогда раньше не было. Единственная проблема возникла недавно и касалась отчётности: год был трудный, приют набрал мелких контрактов по отлову и не все смог выполнить. Управление ЖКХ предложило мэру рассмотреть возможные варианты "неэффективных" организаций, и под ударом оказался именно приют. Впрочем, никто не ожидал, что у кого-то поднимется рука его закрывать.

Это совершенно внезапное решение. Меня поставили перед фактом 13 декабря. Если мне администрация решит перекрыть доступ в приют, собаки перемрут. На ветстанции меня заверили, что усыплять и выпускать их не будут. Но что с ними станет, мы не знаем! Надежда Парамонова

К слову, 2018 год объявлен в Российской Федерации годом волонтёра, который власти Ногинска решили встретить таким вот своеобразным способом. К тому же недавно вступили в силу новые поправки в законодательство, усиливающие ответственность за жестокое обращение с животными.

Местным жителям и волонтёрам, несогласным с решением властей, остаётся только собирать подписи под соответствующей петицией. Также 15 декабря они намерены выйти на улицы в поддержку приюта.