Прохожие спасли настолько худого бультерьера, что сначала его приняли за пакет

Четырёхлетний пёс лежал на обочине дороги после того, как его бросили прежние хозяева.

Прохожие нашли стаффордширского бультерьера по кличке Мэджик на обочине дороги в Мидлсбро, Англия. Однако сначала никто не обратил на четырёхлетнего пса внимания, приняв его за мусор. Дело в том, что животное было настолько исхудалым, что скорее было похоже на полиэтиленовый пакет, сообщает Daily Mail.

Мэджик страдал от запущенной кожной инфекции, грязных ушных каналов и глазных выделений. Пса отвезли в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSCPA), где ему тут же оказали первую помощь.

Я работаю здесь уже девять лет, и меня трудно чем-то шокировать, но когда я увидела состояние этой бедной собаки, то испугалась. Он был так сильно истощён, что неизвестно, как он ещё остался жив Инспектор RSCPA Клэр Уилсон

Сейчас организация разыскивает прежних хозяев Мэджика, которые довели его до такого состояния. Тем временем пёс потихоньку восстанавливается и начинает привыкать к человеческой заботе. Как только его состояние нормализуется, зоозащитники подыщут ему новую любящую семью.