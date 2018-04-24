Прохожие спасли настолько худого бультерьера, что сначала его приняли за пакет

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Прохожие спасли настолько худого бультерьера, что сначала его приняли за пакет

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Фото © Evening Gazette

Четырёхлетний пёс лежал на обочине дороги после того, как его бросили прежние хозяева.

Прохожие нашли стаффордширского бультерьера по кличке Мэджик на обочине дороги в Мидлсбро, Англия. Однако сначала никто не обратил на четырёхлетнего пса внимания, приняв его за мусор. Дело в том, что животное было настолько исхудалым, что скорее было похоже на полиэтиленовый пакет, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © Evening Gazette</p>

Мэджик страдал от запущенной кожной инфекции, грязных ушных каналов и глазных выделений. Пса отвезли в Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSCPA), где ему тут же оказали первую помощь.

Я работаю здесь уже девять лет, и меня трудно чем-то шокировать, но когда я увидела состояние этой бедной собаки, то испугалась. Он был так сильно истощён, что неизвестно, как он ещё остался жив

Инспектор RSCPA Клэр Уилсон

<p>Фото © Evening Gazette</p>

Сейчас организация разыскивает прежних хозяев Мэджика, которые довели его до такого состояния. Тем временем пёс потихоньку восстанавливается и начинает привыкать к человеческой заботе. Как только его состояние нормализуется, зоозащитники подыщут ему новую любящую семью.

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