На берег выбросило существо с клыками и чёрными шипами — эксперты в тупике

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На берег выбросило существо с клыками и чёрными шипами — эксперты в тупике

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Фото © Liverpool Echo WS

По словам учёного из Ливерпульского университета, судя по степени разложения трупа животное умерло уже давно.

В Ливерпуле на берег реки выбросило странное существо с клыками и чёрными шипами. По мнению экспертов, мёртвое "чудовище" может быть дельфином, морской свиньёй или просто большой рыбой, однако никто не может сказать точно. Тело настолько сильно разложилось, что, вероятнее всего, животное давно умерло, сообщает Mirror.

<p>Фото © Liverpool Echo WS</p>

Мойщик окон Шон Холл рассказал, что обнаружил загадочное существо, когда шёл на работу вместе с коллегой. В пасти животного находились клыки, а его кожа была слизистой. По словам мужчины, оно напоминало речного монстра или что-то доисторическое.

<p>Фото © Liverpool Echo WS</p>

Сначала мы думали, что это тюлень, а затем мы подошли ближе. Мы думали, что он в беде, и поэтому хотели посмотреть, сможем ли мы ему помочь вернуться в воду. Но он был мёртв

Шон Холл

<p>Фото © Liverpool Echo WS</p>

Шон обратился за помощью в различные благотворительные организации для животных, чтобы выяснить, что он нашёл, но никто не захотел этим заниматься. Преподаватель морской биологии в Ливерпульском университете попытался определить по фотографии происхождение существа, но без анализа плоти сделать это крайне сложно. По предварительной версии, мёртвое животное принадлежит к семейству китообразных.

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