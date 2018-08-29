Покупатель выбирал мясо, как вдруг один из кусков начал дёргаться в крови

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Покупатель выбирал мясо, как вдруг один из кусков начал дёргаться в крови

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На кадрах кусок мяса продолжает шевелиться, пока покупатель осматривает его с разных сторон.

В Сети появилось ужасающее видео. На кадрах, снятых на рынке в Индонезии, видно, как кусок мяса извивается, пока его переворачивают покупатели, сообщает Mirror.

Причём на заднем фоне слышен смех детей. В описании под видео говорится, что животное было убито во время исламского месяца Дхул-Хиджа, и мясо считается жертвенным.

Пользователи Сети объяснили, что мясо шевелилось, так как было свежим. Нервные окончания продолжают функционировать ещё в течение часа после смерти центральной нервной системы.

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