"Этого пса предали хозяева и 3 раза возвращали в приют, но он продолжает верить"

Лабрадор умирал в грязи после того, как хозяева переехали и бросили его на улице.

Что может быть более грустным, чем видеть бездомную собаку, которая лежит в грязи? Восьмилетний пёс оказался на улице после того, как хозяева переехали и бросили его на произвол судьбы. В один день лабрадор стал никому не нужен, оставшись на улице прямо напротив дома, где он когда-то был счастлив, сообщает LadBible.

Пёс по кличке Лари выжил благодаря щедрости проезжающих мимо водителей, которые подкармливали его время от времени. И один из них решил найти бедняге новую любящую семью, создав для него профиль в "Инстаграме". Так об истории лабрадора узнал приют Love Leo Rescue, который оказал неоценимую помощь.

Как только мы увидели пост о Лари, то сразу написали: "Привозите собаку, мы возьмём её под своё крыло" Руководитель Love Leo Rescue

Волонтёры заметили, что желудок пса был раздут, несмотря на то что уже больше месяца он жил в постоянных голоде и жажде. Кроме того, местами у него отсутствовала шерсть, также он с трудом мог ходить.

После визита к ветеринару выяснилось, что Лари страдает болезнью Кушинга, которая была вызвана доброкачественной опухолью гипофиза. К счастью, после приёма лекарств лабрадору стало лучше, что позволило заняться поиском его будущих хозяев.