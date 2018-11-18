Смотреть дважды. 10 фото сиамских близнецов в мире животных

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Смотреть дважды. 10 фото сиамских близнецов в мире животных

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Фото: соцсети

Сиамские близнецы бывают не только среди людей. В природе можно встретить и двухголовых змей, и сросшихся телами китов. И хотя это достаточно редкое явление и чаще всего эти животные живут совсем недолго, некоторым это всё же удаётся. Как, например, коту по кличке Фрэнк и Луи, который прожил 15 лет.

Двухголовая ящерица из Китая поедает жуков

<p>Фото: соцсети</p>

Кот с двумя мордочками по кличке Фрэнк и Луи, который был внесён в Книгу рекордов Гиннесса

<p>Фото: соцсети</p>

Останки двухголовой летучей мыши, найденной в Бразилии

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Двухголовая ядовитая змея — медноголовый щитомордник, которого нашли в Германии

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Сросшиеся панцирями детёныши черепахи, найденные кубинским рыбаком, который копал червей

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Двухголовая змея из калифорнийского зоопарка

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Редкие сиамские близнецы серого кита

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Бородатая ящерица с двумя головами стала питомцем калифорнийской семьи

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Двухголовый телёнок из Бразилии

<p>Фото: соцсети</p>

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