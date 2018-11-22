Макаронный монстр существует — его сняли у берегов Анголы на глубине 1,3 км

Пока пользователи Сети обсуждали необычный внешний вид странного создания, специалисты признали в нём "летающего макаронного монстра" из отряда сифонофор, некоторые представители которого могут быть опасны для человека.

Видео было снято на глубине 1325 метров у побережья Анголы. Странное животное, попавшее в кадр, вызывает ассоциации с инопланетными захватчиками из голливудских фильмов. Складывается ощущение, что оно состоит в основном из щупалец. Кроме того, на "макушке" морского монстра присутствует источник света.

Пользователи Сети стали наперебой излагать в комментариях свои версии происхождения необычного существа. Некоторым показалось, что это медуза или кальмар. "Какой-то овощ с корнями", — предположили другие. А кое-кому силуэт животного и вовсе напомнил китайскую лапшу.

Благодаря специалистам выяснилось, что на видео попал Bathyphysa conifera, или так называемый летающий макаронный монстр — представитель отряда сифонофор — глубоководных существ, представляющих собой колонию из нескольких организмов. Сифонофоры обитают преимущественно в тропических морях. К ним относится и ряд ядовитых форм, смертельно опасных для человека.

Видео было опубликовано ещё в 2015 году, но недавно его обсуждение разгорелось с новой силой в соцсетях.

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