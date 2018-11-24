Хозяин собаки, покалечившей его новорождённого сына, называет пса своим ребёнком

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Хозяин собаки, покалечившей его новорождённого сына, называет пса своим ребёнком

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Соседи не раз повторяли родителям пострадавшего мальчика, что стаффордширские бультерьеры опасны для детей.

Когда жителю Англии посоветовали держать собак подальше от его маленького сына, мужчина грубо ответил: "Они тоже мои дети". Однако вскоре ему пришлось поплатиться за эти слова. Стаффордширский бультерьер напал на его сына, которому на тот момент не было и месяца. Инцидент произошёл в семейном доме, несмотря на то что соседи не раз говорили 31-летнему Дену Макналти, что его питомцы опасны, в особенности для детей, сообщает The Sun.

<p>Фото © Facebook/Dan McNulty</p>

Когда Эми была беременна, я спросил Дэна: "Что ты собираешься делать с собаками?" Он ответил мне: "Собаки — наши дети"

сосед

<p>Фото © Facebook/Dan McNulty</p>

Сейчас врачи борются за жизнь маленького мальчика. Его дедушка назвал произошедшее необъяснимым несчастным случаем, ведь до этого собаки никогда не проявляли агрессию. При этом мама ребёнка души не чаяла в животных.

<p>Фото © Facebook/Dan McNulty</p>

Родители не сделали ничего плохого, но сейчас их выставляют виноватыми. Если бы они были такими плохими, то сейчас бы не сидели около сына днями напролёт. Люди должны понимать, что в этой истории есть две стороны

дедушка

<p>Фото © Facebook/Dan McNulty</p>

Сейчас две собаки находятся в полицейском питомнике. Родители мальчика были арестованы по обвинению в ненадлежащем надзоре за детьми и отпущены под залог. Ребёнок остаётся в критическом состоянии.

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