Хозяин собаки, покалечившей его новорождённого сына, называет пса своим ребёнком

Когда жителю Англии посоветовали держать собак подальше от его маленького сына, мужчина грубо ответил: "Они тоже мои дети". Однако вскоре ему пришлось поплатиться за эти слова. Стаффордширский бультерьер напал на его сына, которому на тот момент не было и месяца. Инцидент произошёл в семейном доме, несмотря на то что соседи не раз говорили 31-летнему Дену Макналти, что его питомцы опасны, в особенности для детей, сообщает The Sun.
Когда Эми была беременна, я спросил Дэна: "Что ты собираешься делать с собаками?" Он ответил мне: "Собаки — наши дети"
сосед
Сейчас врачи борются за жизнь маленького мальчика. Его дедушка назвал произошедшее необъяснимым несчастным случаем, ведь до этого собаки никогда не проявляли агрессию. При этом мама ребёнка души не чаяла в животных.
Родители не сделали ничего плохого, но сейчас их выставляют виноватыми. Если бы они были такими плохими, то сейчас бы не сидели около сына днями напролёт. Люди должны понимать, что в этой истории есть две стороны
дедушка
Сейчас две собаки находятся в полицейском питомнике. Родители мальчика были арестованы по обвинению в ненадлежащем надзоре за детьми и отпущены под залог. Ребёнок остаётся в критическом состоянии.
- Популярные
- По времени