В последние минуты жизни старейшей гориллы рядом с ней был её самый близкий друг

В Великобритании в возрасте 57 лет скончалась старейшая горилла страны по кличке Бэбидолл. Зоозащитник Дамиан Аспиналл, который ухаживал за ней с самого детства, выложил в Instagram душераздирающее видео, снятое в последний день жизни животного.

Горилла Бэбидолл попала в частный британский зоопарк после гибели родителей в Камеруне. Семья Аспиналл вырастила осиротевшее животное, но вернуть его в дикую природу так и не удалось. Дамиан с детства помогал ухаживать за гориллой, которая младше его всего на один год.

У меня есть множество детских воспоминаний о ней, и я никогда её не забуду Дамиан Аспиналл

В последнее время Бэбидолл начала болеть, а под конец отказалась от пищи. Дамиан упорно пытался спасти животное, но в конце концов ему пришлось смириться с неизбежным.

После того как Бэбидолл четыре дня ничего не ела, зоозащитник был вынужден попросить ветеринаров облегчить её мучения. Врачи усыпили гориллу, и она скончалась в объятиях Дамиана. Душераздирающее видео прощания мужчина выложил на своей странице в Instagram.

С очень тяжёлым сердцем мне придётся позволить прекратить её страдания Дамиан Аспиналл

Дамиан подчеркнул, что, несмотря на все старания его семьи, жизнь Бэбидолл нельзя назвать правильной, ведь гориллы должны быть свободными. Именно возвращение животных в дикую природу — основная цель созданного Аспиналлом фонда.