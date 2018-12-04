Это что за покемон? В Австралии нашли опоссума, о котором мечтают фанаты аниме

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Это что за покемон? В Австралии нашли опоссума, о котором мечтают фанаты аниме

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Фото: соцсети

Необычного малыша доставили в ветеринарную клинику в Мельбурне, Австралия. На него сразу обратили внимание, так как мордочка зверька сильно напоминала физиономию персонажа популярного детского аниме — золотистой "электромышки" Пикачу, пишет theage.com.

Животное нашли лежащим на земле. По словам ветеринара Стивена Рейниша, детёныш мог упасть со спины матери. В клинике установили, что малышу примерно пять месяцев и это опоссум. А необычный золотистый окрас, благодаря которому он стал похож на Пикачу, появился из-за генетической мутации, приведшей к низкому уровню меланина.

<p>Фото: twitter/<a href="https://twitter.com/GoNintendoTweet" target="_blank"><strong>GoNintendoTweet</strong></a></p>

Хотя опоссум и здоров, из-за окраса ночное животное может не выжить в дикой природе. Поэтому, скорее всего, его отправят в заповедник.

Одна из проблем, связанных с необычным цветом, особенно светлым, в том, что эти ночные животные становятся заметны для хищников

Кэт Хандасайд, учёный

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/boroniavetclinic/?hc_ref=ARQ4Vrrt_47DysqPhgzR_DHqEtODQ27XMNathwaUWffqrPAvRKEbA-MDBs_g--EB_kw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCHoqJCHALrUaNDQ95k2gKk360PWvSKkJ5Jf4wGsBhDhatRqHrYC-GxnO8cDuWa5p71kxzUMGmqPwDdKvoIgmzxYovbTNgM7_t7nGhKpRhK7wEO2ufw-CBYitr7p2Wf5cgopK0SZqFe4IRr9IT-6PW0NF-7UYxer_GDSOaIYEgDsYvC8rdzfG3lPW-AF6HjWmrkzsHQcplBbbha3u-wqh66bba_e6gFifmLvwejNuKNS3T1b9XNf5-dSVjM7265euu_lw37FPMqAORVzo4dmoDDgbhbU8LFqxA3uwU6moIO2DfdG5KZq5kB__tasl7PPjXJnrN1Hz9P3WhIU-Kosjk6Ew&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Boronia Veterinary Clinic And Animal Hospital</strong></a></p>

А пока посты с малышом набирают популярность в соцсетях, где люди любуются жёлтым зверьком с тёмными глазами-бусинками и большими ушами, которому досталось прозвище мультяшки.

Это же Пикачу!

Stephie Ann

Серьёзно, я не могу показать это своей дочке, потому что она будет просить, чтобы ей привезли этого живого покемона

Shannon Brese

Это сто процентов покемон

Seiji Rus

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