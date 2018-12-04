Это что за покемон? В Австралии нашли опоссума, о котором мечтают фанаты аниме

Животное нашли лежащим на земле. По словам ветеринара Стивена Рейниша, детёныш мог упасть со спины матери. В клинике установили, что малышу примерно пять месяцев и это опоссум. А необычный золотистый окрас, благодаря которому он стал похож на Пикачу, появился из-за генетической мутации, приведшей к низкому уровню меланина.
Хотя опоссум и здоров, из-за окраса ночное животное может не выжить в дикой природе. Поэтому, скорее всего, его отправят в заповедник.
Одна из проблем, связанных с необычным цветом, особенно светлым, в том, что эти ночные животные становятся заметны для хищников
Кэт Хандасайд, учёный
А пока посты с малышом набирают популярность в соцсетях, где люди любуются жёлтым зверьком с тёмными глазами-бусинками и большими ушами, которому досталось прозвище мультяшки.
Это же Пикачу!
Stephie Ann
Серьёзно, я не могу показать это своей дочке, потому что она будет просить, чтобы ей привезли этого живого покемона
Shannon Brese
Это сто процентов покемон
Seiji Rus
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