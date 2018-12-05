Девушка, нашедшая во дворе 5 тыс. мёртвых летучих лисиц: Это был фильм ужасов

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Девушка, нашедшая во дворе 5 тыс. мёртвых летучих лисиц: Это был фильм ужасов

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Филиппа Шур рассказала, что теперь не может избавить от запаха мёртвых животных, который остался в доме.

Жительница Квинсленда, Австралия, в ужасе выбежала из своего дома, когда увидела, что произошло там в её отсутствие. Задний двор, который был усыпан мёртвыми летучими лисицами, выглядел словно сцена из фильма ужасов, сообщает The Sun.

<p>Фото © Facebook</p>

Филиппа Шур рассказала, что 5,5 тыс. мёртвых животных, которых уже поедали личинки, лежали на всей территории дома и даже внутри.

Я не могу туда вернуться, пока не найду уборщика, который сможет не только избавиться от останков, но и от их запаха. Чтобы он вымыл мебель, стены, постельное бельё

Филиппа Шур

<p>Фото © Facebook</p>

Дело в том, что в Австралии рекордная жара в 40 градусов по Цельсию, что спровоцировало массовую гибель сотен летучих лисиц. Из-за погоды животные дезориентированы и врезаются в людей. По словам другой местной жительницы, лисицы висят целыми стаями на деревьях либо лежат мёртвыми на земле.

<p>Фото © Facebook</p>

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