Девушка, нашедшая во дворе 5 тыс. мёртвых летучих лисиц: Это был фильм ужасов

Филиппа Шур рассказала, что теперь не может избавить от запаха мёртвых животных, который остался в доме.

Жительница Квинсленда, Австралия, в ужасе выбежала из своего дома, когда увидела, что произошло там в её отсутствие. Задний двор, который был усыпан мёртвыми летучими лисицами, выглядел словно сцена из фильма ужасов, сообщает The Sun.

Филиппа Шур рассказала, что 5,5 тыс. мёртвых животных, которых уже поедали личинки, лежали на всей территории дома и даже внутри.

Я не могу туда вернуться, пока не найду уборщика, который сможет не только избавиться от останков, но и от их запаха. Чтобы он вымыл мебель, стены, постельное бельё Филиппа Шур

Дело в том, что в Австралии рекордная жара в 40 градусов по Цельсию, что спровоцировало массовую гибель сотен летучих лисиц. Из-за погоды животные дезориентированы и врезаются в людей. По словам другой местной жительницы, лисицы висят целыми стаями на деревьях либо лежат мёртвыми на земле.