Хозяин снял, что делает кошка в его отсутствие, и это видео разобьёт вам сердце

У Роба из Канады живу две кошки из приюта — Шорти и Коди, для которых он завёл странички в соцсетях. Но недавно он задумался, что делают его питомцы, когда он уходит. Будут ли они скучать? Как оказалось, котики могут тосковать по хозяевам не меньше собак.

Роб поделился трогательным роликом в "Юутбе". На камеру попал один из котеек. Коди долго и жалобно мяукает после того, как хозяин покидает дом. Ничего не способно было утешить оставшегося в одиночестве питомца. В конце ролика можно видеть, какие нежные отношения у хозяина и его четверолапого друга.

Кто ещё не верит, что кошки могут скучать по своим людям? Роб

Видео собрало более 70 тыс. просмотров и 300 комментариев. Пользователи говорили, что ролик вышел очень трогательным. И рассказывали свои истории в ответ на вопрос Роба. Он поинтересовался, как реагируют кошки подписчиков на жалобное мяукание Коди.

Коди и правда тебя любит. Конец ролика такой трогательный и милый Kimi Vogel

Мои пытались найти кота. Бегали, взбирались на всё Jivra