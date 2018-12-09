Хозяин снял, что делает кошка в его отсутствие, и это видео разобьёт вам сердце

Роб поделился трогательным роликом в "Юутбе". На камеру попал один из котеек. Коди долго и жалобно мяукает после того, как хозяин покидает дом. Ничего не способно было утешить оставшегося в одиночестве питомца. В конце ролика можно видеть, какие нежные отношения у хозяина и его четверолапого друга.
Кто ещё не верит, что кошки могут скучать по своим людям?
Роб
Видео собрало более 70 тыс. просмотров и 300 комментариев. Пользователи говорили, что ролик вышел очень трогательным. И рассказывали свои истории в ответ на вопрос Роба. Он поинтересовался, как реагируют кошки подписчиков на жалобное мяукание Коди.
Коди и правда тебя любит. Конец ролика такой трогательный и милый
Kimi Vogel
Мои пытались найти кота. Бегали, взбирались на всё
Jivra
Моя кошка ведёт себя так же, когда мы уходим. Мяукает без остановки, пока мы не придём, всегда ждёт нас за дверью. Кто ещё говорит, что кошки не скучают?
Zena aburahma
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