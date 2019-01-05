Что ты вообще такое? 10 из ряда вон растений, которые выглядят как фотошоп

Плоды цитрона пальчатого, которые прозвали "руками Будды"
Гигантская морковь-кисть, которую парень вырастил у себя в огороде
Воронец толстоножковый с ядовитыми ягодами, который называют "кукольными глазками", что неудивительно
У бразильских фермеров выросла гигантская картошка-"стопа"
Американец Рон Уоллес прославился тем, что выращивает огромные тыквы-мутанты, одна из которых весила целых 911 кг
Не пугайтесь, это не кровь. Это "дьявольский зуб", или гинделлум Пека, — несъедобный гриб
А это "Иудины уши" (аурикулярия уховидная) — необычный грибок, который можно есть
Такка Шантрье, или китайский мышецвет, — растение, цветок которого похож на летучую мышь
Лимон-мутант, который попал в объектив немецкого художника Ули Вестфала
Баклажан-"цветок", найденный тем же художником
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