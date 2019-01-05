Что ты вообще такое? 10 из ряда вон растений, которые выглядят как фотошоп

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Что ты вообще такое? 10 из ряда вон растений, которые выглядят как фотошоп

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Фото: reddit/amariek

Мир растений настолько разнообразен, что порой, глядя на некоторые фото, даже не верится, что это не фотошоп. Мало кто знает, например, про кровоточащие грибы и ягоды-глаза. Но иногда и обычная морковь может вызвать шок, если она выглядит как огромная рука. Самые интересные экземпляры — в подборке ниже.

Плоды цитрона пальчатого, которые прозвали "руками Будды"

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/amariek" target="_blank">amariek</a></p>

Гигантская морковь-кисть, которую парень вырастил у себя в огороде

<p>Фото: reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Moby-Dickens" target="_blank">Moby-Dickens</a></p>

Воронец толстоножковый с ядовитыми ягодами, который называют "кукольными глазками", что неудивительно

<p>Фото: соцсети</p>

У бразильских фермеров выросла гигантская картошка-"стопа"

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Portal_T5" target="_blank">Portal T5</a></p>

Американец Рон Уоллес прославился тем, что выращивает огромные тыквы-мутанты, одна из которых весила целых 911 кг

<p>Фото:</p>

Не пугайтесь, это не кровь. Это "дьявольский зуб", или гинделлум Пека, — несъедобный гриб

<p>Фото: соцсети</p>

А это "Иудины уши" (аурикулярия уховидная) — необычный грибок, который можно есть

<p>Фото: соцсети</p>

Такка Шантрье, или китайский мышецвет, — растение, цветок которого похож на летучую мышь

<p>Фото: соцсети</p>

Лимон-мутант, который попал в объектив немецкого художника Ули Вестфала

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/tataisgram/" target="_blank"><strong>tataisgram</strong></a></p>

Баклажан-"цветок", найденный тем же художником

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/tataisgram/" target="_blank"><strong>tataisgram</strong></a></p>

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