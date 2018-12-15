Этот гигантский бык поражает воображение, но у него есть серьёзные конкуренты

Огромные кот, петух и кролик в своё время тоже наделали много шума. Да и среди быков нашёлся новый чемпион.

Никерс

Невероятный бык, выросший на ферме близ австралийского города Перт, будет жить долго и счастливо, пока не умрёт от естественных причин. Его хозяин рассказал, что Никерса из-за рекордных размеров просто не примут ни на одной скотобойне. Рост животного составляет 194 сантиметра, вес — 1400 килограмм, и он очень сильно выделяется на фоне остального стада. Бык моментально набрал бешеную популярность в Сети и разошёлся на мемы.

Дозер

Малыш Никерс недолго продержался на коровьем Олимпе. Выяснилось, что в питомнике недалеко от Виннипега (Канада) живёт бык Дозер и его рост — 196 сантиметров. Раунд!

Царь-петух

Вирусное видео с огромным петухом появилось в прошлом году. Пернатый гигант сначала выглядывает из своего домика, а потом предстаёт перед оператором во всей красе. Судя по всему, он решил продемонстрировать жалким людишкам, кто тут главный.

Котстрадамус

У мейн-куна по кличке Самсон почти 200 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Его популярность более чем закономерна: животное весит 12 кг, что является серьёзной заявкой на титул самого крупного домашнего кота в мире. У Самсона есть и второе имя — Котстрадамус, хотя о его способности предсказывать будущее ничего не сообщается.

Кролик Дариус

130-сантиметровый кролик Дариус не одинок — у него есть братья и сёстры. Чтобы прокормить ушастую ораву, их хозяин тратит 5000 фунтов стерлингов в год только на яблоки и морковь. А ещё Дариус и компания каждый день съедают по миске специальной пищи. И не забудьте про сено — одного тюка хватает примерно на неделю.

Белка-чревоугодница

Обычная серая белка, обитающая в калифорнийском заповеднике Морро-Рок, удвоилась в размерах благодаря сердобольным туристам, бесконтрольно угощавшим её орехами. Запечатлеть шарообразного грызуна удалось фотографу Марине Ван Дер Линден, которая тоже пришла в лес не с пустыми руками. "Я только достала пакет с арахисом, как появилось семейство белок. Они все были крупными, но одна была просто огромной", — вспоминает она.

Скат из Мае Клонга

В 2015 году автор и ведущий телешоу "Загадки океана", выходящего на канале ABC, Джефф Корвин и ветеринар Нантарика Чансю обнаружили в реке Мае Клонг на западе Таиланда гигантского пресноводного ската. После взвешивания (прибор показал 362 кг!) животное выпустили на волю.

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