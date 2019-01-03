Иде присылают фото своих питомцев сами пользователи, а она включает фантазию и создаёт жутковатых и одновременно очаровательных и смешных существ. Сама девушка на странице для всех подписчиков оставила вопрос: "Это милые создания или почва для ночных кошмаров?"
Мир — печальное сюрреалистичное место. А я хочу сделать его забавным сюрреалистичным местом
Ида С
Пользователям так понравилась её задумка, что, по словам девушки, она уже не справляется с объёмом предлагаемых снимков. Многим хочется посмотреть на своего питомца в виде забавного "чудища", о чём они и пишут в комментариях на странице Иды. В "Инстаграме" у неё около 10 тыс. подписчиков и 3,5 тыс. на "Фейсбуке".
Я получаю более ста запросов в день.<...> Так что не обижайтесь, если не увидите своего питомца на моей странице
Ида С
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