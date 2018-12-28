"Ты же говорил, что отойдёшь только на минуту!"

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"Ты же говорил, что отойдёшь только на минуту!"

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В Данди, Шотландия, водитель грузовика оставил мопса в машине, а сам пошёл обедать. Вот только у собаки были свои планы на этот счёт.
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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