Медвежонка, которого чудом спасли при пожаре, после выздоровления убил охотник

Малышка стала символом стойкости для людей, потерявших свои дома в результате пожара, который стал одним из самых больших в истории штата.

Маленький медвежонок чудом выжил в пожаре, который захватил леса Вашингтона в 2014 году. Малышку нашли спустя две недели, после того как огонь был потушен. Тогда она весила всего 16 кг, а на всех четырех лапах были сильные ожоги, из-за чего ей приходилось ползать на локтях.

Это были худшие ожоги, что я видел. Но я верил, что она будет жить. Единственное, в чём я сомневался — выпустят ли её когда-нибудь в дикую природу, поскольку лапы животного были очень серьёзно повреждены. Ветеринар

Но чудесным образом медвежонку, которую назвали Золой, удалось выкарабкаться. Она оправилась от серьёзных травм и стала символом стойкости для многих людей, которые пострадали в том пожаре. Об этой маленькой, но сильной медведице даже написали детскую книгу, а люди говорили :"Если смогла Зола, то и я смогу".

Когда Золу выпустили на свободу, ей было всего два года, а её вес составлял 57 кг. Время от времени защитники природы навещали молодую медведицу, чтобы проверить, как у неё дела. В последний раз они встретились в феврале 2017 года, больше Золу никто не видел.

Электронный ошейник перестал подавать сигналы через несколько месяцев. Тем не менее в Департаменте дикой природы надеялись, что Зола затаилась в одной из берлог, чтобы переждать зиму. Но с наступлением весны она не появилась.

Поиски медведицы начались в сентябре этого года и стали одними из самых печальных. Волонтёры нашли останки их любимицы недалеко от того места, где в детстве после выздоровления её выпустили на волю. По всей видимости, животное застрелил охотник.