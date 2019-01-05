7 смешных котов, которые ну о-о-о-чень боятся ветеринаров

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7 смешных котов, которые ну о-о-о-чень боятся ветеринаров

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Пользователи Сети делятся в Twitter фотографиями своих питомцев, которые всеми способами пытаются избежать жуткой встречи.

Жительница Лос-Анджелеса опубликовала в Twitter, как её кот пытался спрятаться от ветеринара.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/itsashlyperez/status/1075482361918156800" target="_blank">itsashlyperez</a></p>

Вместо того чтобы убежать, Джеймс решил просто не видеть то, что происходит вокруг, не видит он, значит, не видно его.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/sm_cbb/status/1075719543006420992" target="_blank">sm_cbb</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/Colodia3/status/1075806458544046080" target="_blank">Colodia3</a></p>

Снимок хитреца сразу же стал вирусным и набрал более 165 тыс. лайков и 40 тыс. ретвитов.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/BlackpeelJDT/status/1075622476716101633" target="_blank">BlackpeelJDT/</a></p>

Кроме того, пользователи стали делиться фотографиями своих любимцев, которые тоже боятся ветеринаров.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/EmilyWhalen1/status/1075844320668700673" target="_blank">EmilyWhalen1</a></p>

Чего только коты ни придумают, лишь бы избежать неприятной процедуры.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/fyvkook/status/1075870014970814465" target="_blank">fyvkook</a></p>

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/justanotheramy/status/1075697239522041856" target="_blank">justanotheramy</a></p>

И тут все способы хороши залезть в раковину, спрятать голову в ящик или просто забиться в угол и повернуться спиной.

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