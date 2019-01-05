7 смешных котов, которые ну о-о-о-чень боятся ветеринаров

Жительница Лос-Анджелеса опубликовала в Twitter, как её кот пытался спрятаться от ветеринара.
Вместо того чтобы убежать, Джеймс решил просто не видеть то, что происходит вокруг, — не видит он, значит, не видно его.
Снимок хитреца сразу же стал вирусным и набрал более 165 тыс. лайков и 40 тыс. ретвитов.
Кроме того, пользователи стали делиться фотографиями своих любимцев, которые тоже боятся ветеринаров.
Чего только коты ни придумают, лишь бы избежать неприятной процедуры.
И тут все способы хороши — залезть в раковину, спрятать голову в ящик или просто забиться в угол и повернуться спиной.
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