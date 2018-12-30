Удар по психике. Как помочь животным пережить праздничный салют

Новогодние праздники оказываются стрессом не только для людей, но и для животных. Например, грохот фейерверков может спровоцировать у собаки панику. В худшем случае — сорвётся с поводка и убежит в неизвестном направлении. Специалисты рассказали Лайфу, как уберечь животное от громкого шума.

До Нового года осталось совсем немного, во многих дворах уже летят в небо красочные фейерверки. Пока хозяева наслаждаются праздником, собакам и кошкам не до веселья. Салют и фейерверки для большинства домашних животных — серьёзный стресс.

Отметим, что не все домашние питомцы пугливы, но многие. И по большей части это собаки разных пород: будь это ротвейлер или йоркширский терьер. Как рассказал старший инструктор учебно-дрессировочного центра "Сириус" Андрей Цветков, страх перед шумом у животных заложен генетически. Полностью избавить от него собаку не удастся, но избежать неприятной ситуации можно.

— Многие владельцы животных допускают одну и ту же ошибку — берут питомцев на улицу во время праздничного салюта. По возможности этого лучше избежать. Если уж так получилось, то на собаке обязательно должна быть надета плотная шлейка либо ошейник и поводок, из которого она не сможет выскочить. А вообще, лучше выгулять собаку до полуночи, — рассказал Лайфу Андрей Цветков.

Если собака всё-таки убежала, то искать её нужно будет недалеко от эпицентра шума. Либо же после произошедшего она сама, скорее всего, будет направляться в сторону дома, отмечает эксперт.

Также, по его словам, облегчить ситуацию поможет подготовка питомца к шуму, которую должен выполнять специалист. В качестве этого можно использовать старый распространённый способ.

— Где-нибудь за городом начинаете кормить собаку на улице, а в этот момент специалист отходит на 150 метров и начинает стрелять из стартового пистолета. Проделывать это можно каждый день и постепенно приближаться к собаке. Главное, чтобы выполнял это профессионал, иначе вы можете только навредить животному, — говорит старший инструктор.

Ещё один практический совет от Андрея Цветкова: водить питомца с раннего возраста на дрессировочную площадку и обращаться за помощью к инструкторам.

Но если ваш питомец уже давно не щенок, то эксперт не рекомендует делать акцент на его страхе. По его словам, хозяину стоит присесть рядом с испуганным животным и погладить его, а не хватать на руки и жалеть.

— Стресс проходит спустя какое-то время, поэтому успокоить собаку сию секунду вы не сможете. Лучше будет погладить её, поговорить и спокойно увести с того места, где она была напугана, а не бежать сломя голову, — комментирует Андрей Цветков.

Как оказалось, и для собак придумали таблетки для снятия стресса, однако специалист не рекомендует прибегать к ним из-за неэффективности.

Если же испуг питомца произошёл дома, то этолог Андрей Неуронов (изучает поведение животных) советует поместить его в помещение с хорошей шумоизоляцией. Однако делать акцент на страхе также не советует.

— Если собака или кошка испугалась шума, то отвлечь можно, например, любимыми игрушками. Если вы знаете, что скоро начнётся шум, то лучше начинайте гладить питомца или почешите у него за ухом или подбородок — чтобы он чувствовал руки, — рассказал Лайфу Андрей Неуронов.

Специалист также отметил, что чудодейственных способов спасти питомца от стресса не существует, но если выполнять элементарные правила, то облегчить ситуацию вполне возможно. Для этого животному просто необходимо присутствие рядом своего хозяина.