Его зовут Сниффлз...

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Его зовут Сниффлз...

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Сниффлза нашли на улице сотрудники приюта. Ему, судя по всему, многое пришлось пережить. Пёс лишился носа, но всё ещё надеется найти любящую семью.
Автор:
АГ
Алина Гостева
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