Подарок для тёщи. Москвич пытался провезти через Внуково 32 крокодила и 6 пауков

Необычные подарки подготовил для своих близких 37-летний житель столицы. Из Мексики мужчина привёз 32 живых крокодильчика и 6 пауков-тарантулов. Весь этот зоопарк мужчина пытался провезти через Внуковскую таможню.

Сотрудники таможни заподозрили, что мужчина собирался продать экзотических животных, однако сам он отрицает такие намерения. По его словам, крокодильчики и пауки были куплены в в туристическом Канкуне исключительно в подарок друзьям и партнёрам по бизнесу.

Поверить в версию туриста мешает тот факт, что в прошлом он владел собственным зоомагазином. Сейчас мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств.

Все "живые подарки" находятся в безопасности — их отправили в специализированный центр передержки.

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