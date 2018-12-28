Подарок для тёщи. Москвич пытался провезти через Внуково 32 крокодила и 6 пауков

Сотрудники таможни заподозрили, что мужчина собирался продать экзотических животных, однако сам он отрицает такие намерения. По его словам, крокодильчики и пауки были куплены в в туристическом Канкуне исключительно в подарок друзьям и партнёрам по бизнесу.
Поверить в версию туриста мешает тот факт, что в прошлом он владел собственным зоомагазином. Сейчас мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств.
Все "живые подарки" находятся в безопасности — их отправили в специализированный центр передержки.
Порода не имеет значения. Названы самые популярные у россиян домашние животные
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