Хищник с добрым сердцем

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Хищник с добрым сердцем

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Медведь, проживающий в зоопарке в Мюнхене, проявил необычайное милосердие. Хищнику дали на обед мёртвую птицу, но вместо этого мишка пытался её оживить.

Посетители зоопарка уверены, что он пытался оживить птицу.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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