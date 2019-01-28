Фермер снял жуткое видео, на котором козлёнок с двумя головами пытается встать

Китайские фермеры не устают радовать интернет-пользователей удивительными случаями.

Очень странные дела творятся в деревне провинции Аньхой, Китай, пишет Daily Star. В одном из фермерских хозяйств родился двухголовый козлёнок с четырьмя глазами и тремя ушами.

Фермер, хозяин необычного животного, рассказал, что коза не могла окотиться в течение семи часов и тогда он заподозрил неладное. К сожалению, даже несмотря на то, что у козлёнка не было никаких трудностей с кормлением, через четыре дня его нашли мёртвым — он не смог вынести холодных ночных температур и замёрз до смерти.