Каждый сходит с ума по-своему, а владельцы животных — ещё и в тёплых тапочках

Американская компания Cuddle Clones хорошо знает, чего на самом деле не хватает всем владельцам кошек и собак, пишет Bored Panda.

Любовь людей к своим питомцам иногда приобретает немыслимые размеры. Можно заказать футболку с изображением своего кота, торт в виде верного пёсика, картину со своим милым хомяком или памятник любимой рыбке... Но компания Cuddle Clones пошла дальше и удивила даже самых сумасшедших хозяев.

Да, эти тапчули обойдутся почти в 200 долларов и на их создание уйдёт полтора месяца, но результат того стоит! Причём счастливыми останутся не только владельцы домашних животных, но и сами виновники торжества.

Впрочем, нашлись и те, кто отнёсся к такой покупке с подозрением... В глазах этого пса так и читается: "Ты издеваешься?"

А кто-то чувствует себя вполне комфортно, лишь бы от него отстали.

Но очаровательным питомцам бояться нечего. Ведь они всегда будут для своих людей на первом месте и никакие игрушки и тапочки не смогут их заменить.