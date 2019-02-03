Японский художник нарисовал будни своего хомячка, и на такое грех не залипнуть

Тот, кто не любит акварельные рисунки, просто не видел работ молодого японского художника Готте, который устал от натюрмортов и пейзажей за время обучения и решил подойти к вопросу оригинально, пишет Bored Panda.
Готте создал серию милых рисунков, на которых изображён его хомяк Сукероку. Акварель чему угодно может придать лёгкости и тепла, а хомяки по натуре своей невероятно милые животные, но художник решил собрать комбо.
Всем известно, что хомяки любят поесть
Иногда они любят посытнее поесть...
И в кинотеатре поесть...
И даже при походе за покупками поесть... (Всё надо пробовать!)
Но не приготовишь — не поешь!
Иногда Сукероку ходит в салон красоты (это очень уважаемый хомяк)
Но иногда приходится справляться своими силами
Сразу скажем, работа у него не самая спокойная
И дома тоже всё должно быть в чистоте и порядке
Но как приятно после долгого и утомительного дня немного поразвлечься
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