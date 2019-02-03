Японский художник нарисовал будни своего хомячка, и на такое грех не залипнуть

Если вы думаете, что хомячья жизнь сильно отличается от нашей, то сильно заблуждаетесь. Просто посмотрите на работы Готте — и вы сами всё поймёте.

Тот, кто не любит акварельные рисунки, просто не видел работ молодого японского художника Готте, который устал от натюрмортов и пейзажей за время обучения и решил подойти к вопросу оригинально, пишет Bored Panda.

Готте создал серию милых рисунков, на которых изображён его хомяк Сукероку. Акварель чему угодно может придать лёгкости и тепла, а хомяки по натуре своей невероятно милые животные, но художник решил собрать комбо.

Всем известно, что хомяки любят поесть

Иногда они любят посытнее поесть...

И в кинотеатре поесть...

И даже при походе за покупками поесть... (Всё надо пробовать!)

Но не приготовишь — не поешь!

Иногда Сукероку ходит в салон красоты (это очень уважаемый хомяк)

Но иногда приходится справляться своими силами

Сразу скажем, работа у него не самая спокойная

И дома тоже всё должно быть в чистоте и порядке

Но как приятно после долгого и утомительного дня немного поразвлечься