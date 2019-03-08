Прощай, мой верный друг. Хозяева провожают любимцев в последний путь: 12 фото

Росс Тейлор, доцент Колорадского университета в Боулдере, более 20 лет проработавший фотожурналистом, для своего нового проекта выбрал тему отношений людей с домашними животными. Серия снимков "Последние мгновения" посвящена трагическим эпизодам расставания хозяев с их смертельно больными питомцами. Все кадры сделаны с разрешения героев и в присутствии опытных врачей.

Дарси Джонс (слева) и её собака Элли в хосписе для смертельно больных домашних животных. У Элли нашли рак

Ли Зан целует своего пса по кличке Спенсер спустя несколько секунд после его смерти. Собаку усыпили по медицинским показаниям

Джульет Рубио лежит рядом со своим питомцем Динго за мгновение до того, как его усыпят. "Я люблю тебя", — повторяет она снова и снова

Доктор Дани Маквети держит отпечаток лапы Азии, который она сделала по просьбе хозяев сразу после смерти собаки

"Что я делаю?" — сокрушается Дэвид Томпсон перед тем, как усыпить своего пса Спартанца

Дженнифер Хох склонилась над своей кошкой Шэдоу, умирающей от рака. "Ты мой ангел", — шепчет Дженнифер ей на ухо

Олеся Лыкови кричит от отчаяния, узнав что её пёс Сэм скончался

Венди Лер в последний раз обнимает свою собаку по кличке Мимоза незадолго до эвтаназии

Ребекка Кэссити не может сдержать слёз, держа на коленях свою умирающую собачку Коко

Киара Манрике через несколько минут после смерти её любимого пса Спарки. "Я старалась изо всех сил, но его нельзя было спасти", — говорит она

Собака по кличке Элли смотрит на доктора Эрику Унц, которая пришла усыпить её. Безутешные хозяева сидят на полу рядом со своей любимицей

Маркита Лейбе оплакивает свою собаку Дейзи. Пару минут назад её усыпили

Жуткое видео падения собак с обрыва переполнило чашу терпения противников охоты