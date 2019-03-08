Прощай, мой верный друг. Хозяева провожают любимцев в последний путь: 12 фото

Прощай, мой верный друг. Хозяева провожают любимцев в последний путь: 12 фото

Фото: © Ross Taylor

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Росс Тейлор, доцент Колорадского университета в Боулдере, более 20 лет проработавший фотожурналистом, для своего нового проекта выбрал тему отношений людей с домашними животными. Серия снимков "Последние мгновения" посвящена трагическим эпизодам расставания хозяев с их смертельно больными питомцами. Все кадры сделаны с разрешения героев и в присутствии опытных врачей.

Дарси Джонс (слева) и её собака Элли в хосписе для смертельно больных домашних животных. У Элли нашли рак

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Ли Зан целует своего пса по кличке Спенсер спустя несколько секунд после его смерти. Собаку усыпили по медицинским показаниям

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Джульет Рубио лежит рядом со своим питомцем Динго за мгновение до того, как его усыпят. "Я люблю тебя", — повторяет она снова и снова

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Доктор Дани Маквети держит отпечаток лапы Азии, который она сделала по просьбе хозяев сразу после смерти собаки

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

"Что я делаю?" — сокрушается Дэвид Томпсон перед тем, как усыпить своего пса Спартанца

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Дженнифер Хох склонилась над своей кошкой Шэдоу, умирающей от рака. "Ты мой ангел", — шепчет Дженнифер ей на ухо

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Олеся Лыкови кричит от отчаяния, узнав что её пёс Сэм скончался

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Венди Лер в последний раз обнимает свою собаку по кличке Мимоза незадолго до эвтаназии

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Ребекка Кэссити не может сдержать слёз, держа на коленях свою умирающую собачку Коко

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Киара Манрике через несколько минут после смерти её любимого пса Спарки. "Я старалась изо всех сил, но его нельзя было спасти", — говорит она

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Собака по кличке Элли смотрит на доктора Эрику Унц, которая пришла усыпить её. Безутешные хозяева сидят на полу рядом со своей любимицей

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

Маркита Лейбе оплакивает свою собаку Дейзи. Пару минут назад её усыпили

<p>Фото: © Ross Taylor</p>

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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