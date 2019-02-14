Эти снимки не могли сделать 100 лет, и всё из-за неуловимого чёрного леопарда

Таких особей зачастую называют чёрными пантерами, пишет nationalgeographic.com. Они не являются отдельным биологическим видом — обычно это леопард или ягуар. И Уилл запечатлел молодую самку леопарда с чёрной шкурой. Подобный окрас животные приобретают из-за избытка меланина в организме.
Последний раз в Африке чёрная пантера попадала в объектив 100 лет назад. Данные снимки являются подтверждением того, что эти прекрасные существа ещё остались в этих местах. Поэтому Уилл очень обрадовался своей удаче. По словам фотографа, его с детства завораживали рассказы об этих представителях семейства кошачьих.
Мы слышали о чёрных леопардах, живущих в этом регионе, но не было качественных снимков, которые могли бы подтвердить их существование
Николас Пилфолд, учёный
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