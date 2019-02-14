Любовь изменила до неузнаваемости больного пса, который всю жизнь провёл на цепи

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Любовь изменила до неузнаваемости больного пса, который всю жизнь провёл на цепи

1985

Фото: instagram/odin_the_rescue_malamute

Когда зоозащитники обнаружили Одина, пёс был в плачевном состоянии и нуждался в срочном лечении.

Одина забрали у заводчиков, у которых он всю жизнь просидел на цепи, и срочно отправили в ветлечебницу. Сотрудники приюта для собак из Миссисипи, США, даже не смогли сначала определить, какой пёс породы. Настолько его внешность была искажена различными болезнями, пишет thedodo.com.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/odin_the_rescue_malamute/" target="_blank"><strong>odin_the_rescue_malamute</strong></a></p>

Он был невероятно слаб, истощён и почти совсем без шерсти. Тело покрывали раны, а от кожи исходил жуткий запах из-за инфекций. Зубы были сломаны. На беднягу навалилось всё, что только можно

Сидни Шелкопф, новая хозяйка

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/odin_the_rescue_malamute/" target="_blank"><strong>odin_the_rescue_malamute</strong></a></p>

Пса стали постепенно возвращать к жизни, и вскоре Один обрёл дом и любящую семью. Но бедняге настолько до этого не повезло, что он даже не знал, как ведут себя обычные собаки. По словам его новой хозяйки Сидни Шелкопф, когда животное оказалось у неё дома, оно просто не знало, что делать. И это разбило женщине сердце.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/odin_the_rescue_malamute/" target="_blank"><strong>odin_the_rescue_malamute</strong></a></p>

Он обнюхал весь дом, оглядываясь на меня: "В чём подвох?" Несколько недель после спасения он просто лежал на одном месте. Не обращал внимания на игрушки, не вёл себя как обычная собака

Сидни Шелкопф, новая хозяйка

<p>Так Один выглядит сейчас. Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/odin_the_rescue_malamute/" target="_blank"><strong>odin_the_rescue_malamute</strong></a></p>

Но со временем Одину становилось всё лучше. Он поправился и начал обрастать шерстью. И наконец стало понятно, что это за пёс. Густая шевелюра выдала в этом красавце прекрасного аляскинского маламута. Счастливая хозяйка делится в "Инстаграме" снимками своего любимого питомца. И в этой роскошной собаке сложно узнать измученного "узника" заводчиков.

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