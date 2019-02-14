Любовь изменила до неузнаваемости больного пса, который всю жизнь провёл на цепи

Одина забрали у заводчиков, у которых он всю жизнь просидел на цепи, и срочно отправили в ветлечебницу. Сотрудники приюта для собак из Миссисипи, США, даже не смогли сначала определить, какой пёс породы. Настолько его внешность была искажена различными болезнями, пишет thedodo.com.
Он был невероятно слаб, истощён и почти совсем без шерсти. Тело покрывали раны, а от кожи исходил жуткий запах из-за инфекций. Зубы были сломаны. На беднягу навалилось всё, что только можно
Сидни Шелкопф, новая хозяйка
Пса стали постепенно возвращать к жизни, и вскоре Один обрёл дом и любящую семью. Но бедняге настолько до этого не повезло, что он даже не знал, как ведут себя обычные собаки. По словам его новой хозяйки Сидни Шелкопф, когда животное оказалось у неё дома, оно просто не знало, что делать. И это разбило женщине сердце.
Он обнюхал весь дом, оглядываясь на меня: "В чём подвох?" Несколько недель после спасения он просто лежал на одном месте. Не обращал внимания на игрушки, не вёл себя как обычная собака
Сидни Шелкопф, новая хозяйка
Но со временем Одину становилось всё лучше. Он поправился и начал обрастать шерстью. И наконец стало понятно, что это за пёс. Густая шевелюра выдала в этом красавце прекрасного аляскинского маламута. Счастливая хозяйка делится в "Инстаграме" снимками своего любимого питомца. И в этой роскошной собаке сложно узнать измученного "узника" заводчиков.
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