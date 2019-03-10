Когда узнал, что больше не дадут колбасу. Чёрный кот полностью побелел за 2 года

Как-то Николь Бём из Гейдельберга, Германия, нашла на ферме двух истощённых и больных котят. Довольно много времени ушло на их лечение и восстановление. Поэтому белые пятна на чёрной шёрстке малышки Элли изрядно напугали хозяйку, пишет Bored Panda.

Николь давно хотела завести кошку, поэтому ни секунды не сомневалась, когда услышала жалобное мяуканье на местной ферме.

Через год усердного ухода котята окрепли, но внезапно Николь нашла на боку одного из котят новое белое пятно, которого раньше там точно не было.

Пятен становилось всё больше, и напуганная Николь отвела Элли к ветеринару. Тот поспешил успокоить девушку — с её котёнком всё было в порядке.

Изменение цвета вызвала редкая особенность пигментации — витилиго. Это нарушение очень редко встречается у людей и ещё реже — у животных.

Витилиго Нарушение пигментации, при котором меланин исчезает на отдельных участках кожи или шерсти. Фото © Instagram/winnieharlow

В течение двух лет котёнок с каждым днём становился всё светлее и светлее, пока не превратился почти в полностью белого.

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