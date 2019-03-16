Преданный пёс уже неделю ждёт хозяина у дверей больницы, но его хозяин умер

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Преданный пёс уже неделю ждёт хозяина у дверей больницы, но его хозяин умер

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Фото: facebook/Unicanal

О собачьей преданности можно слагать легенды. Раз за разом четверолапые друзья показывают нам, что значат настоящая дружба и верность.

Шестилетний лабрадор по кличке Тото уже больше недели лежит у дверей больницы Hospital Pablo Soria, что в городе Сан-Сальвадор-де-Жужуй, Аргентина. Он преданно ждёт хозяина, который, к сожалению, никогда за ним не придёт.

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/Unicanal/?__xts__%5B0%5D=68.ARDElq1Fff6XlUAjcS8A_y0H9HadyHc40yBSA3Sh3t0-yCLB2bde_s5KEaoFxXFYCn_p1b-wlkYnwyheAh5Xmw8y9LRJMEyIxLSyuRMrhBY7Da4h2XrDColOny0eQtjUGBVFUfABCexDwtpue1doQr9PR995l82w3ob4TAe8-gRuOjacunaxU3VnuXhti2C5-5_jeU8bG9Wo2QC7pYTea5ICMBUaHEIuVXK9KDYG_BCAfUm6Xoj9vLj2Y-BbWYDzQkY3Im3rOsfhQyUP6SRGVQXjY2vujoVQYSPIlP4I6MNc8Vf9J9HdyOaimtDRh-aXmTTcg9933lo97Di9mw&__xts__%5B1%5D=68.ARCqHfxXwNxZbN20QMxQAZvb9RpbQ2ZLc6yaKLLMjmkUBTEn8aoRU5MlOO74Or06jFhl_6hTwIz-d-CUsSUxVOMDZ5XBrihUJS_5UnZyh_aMYhNdk6fWFAu1IokSn39jU7ueIgJezZG2eFfHJcHVqNvAdw-J-uH4NAPx8iFHTWdfoA99uAsbmjRMR5qNAxedaXC6e0y8p6tbV931l0fznHH81J4rCgRr5gnLHLHzVTVctlj-BGUIypZQIbz-5JlSTSle5ic_Yl9E6EsNXnUR0m779hb4xcKxYS_r5QkI4m_4i_LLtU1W6rBNHz9nHgMWbnE18BIjHzwyy6wosRscUe1sHuY&hc_ref=ARTnHOIMiyBDJnMevtMFnp34ayWQkoYTh4UWYizcJLTGbBP_ESfeXD-vbv6691qAFYw&fref=nf&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Unicanal</strong></a></p>

Пса по просьбе владельца привезли в больницу родственники. Мужчина хотел попрощаться с собакой перед смертью. И вот хозяин умер, а животное никто не стал забирать, пишет Daily Mail. По словам местных жителей, Тото ведёт себя хорошо, даже позволяет гладить, но не уходит с места.

Кажется, он верит, что хозяин когда-нибудь выйдет и заберёт его домой

Местный житель

<p>Фото: facebook/<a href="https://www.facebook.com/Unicanal/?__xts__%5B0%5D=68.ARDElq1Fff6XlUAjcS8A_y0H9HadyHc40yBSA3Sh3t0-yCLB2bde_s5KEaoFxXFYCn_p1b-wlkYnwyheAh5Xmw8y9LRJMEyIxLSyuRMrhBY7Da4h2XrDColOny0eQtjUGBVFUfABCexDwtpue1doQr9PR995l82w3ob4TAe8-gRuOjacunaxU3VnuXhti2C5-5_jeU8bG9Wo2QC7pYTea5ICMBUaHEIuVXK9KDYG_BCAfUm6Xoj9vLj2Y-BbWYDzQkY3Im3rOsfhQyUP6SRGVQXjY2vujoVQYSPIlP4I6MNc8Vf9J9HdyOaimtDRh-aXmTTcg9933lo97Di9mw&__xts__%5B1%5D=68.ARCqHfxXwNxZbN20QMxQAZvb9RpbQ2ZLc6yaKLLMjmkUBTEn8aoRU5MlOO74Or06jFhl_6hTwIz-d-CUsSUxVOMDZ5XBrihUJS_5UnZyh_aMYhNdk6fWFAu1IokSn39jU7ueIgJezZG2eFfHJcHVqNvAdw-J-uH4NAPx8iFHTWdfoA99uAsbmjRMR5qNAxedaXC6e0y8p6tbV931l0fznHH81J4rCgRr5gnLHLHzVTVctlj-BGUIypZQIbz-5JlSTSle5ic_Yl9E6EsNXnUR0m779hb4xcKxYS_r5QkI4m_4i_LLtU1W6rBNHz9nHgMWbnE18BIjHzwyy6wosRscUe1sHuY&hc_ref=ARTnHOIMiyBDJnMevtMFnp34ayWQkoYTh4UWYizcJLTGbBP_ESfeXD-vbv6691qAFYw&fref=nf&__tn__=kC-R" target="_blank"><strong>Unicanal</strong></a></p>

Зоозащитники хотят подыскать собаке дом. Однако предупреждают, что новый владелец должен внимательно следить за питомцем, так как есть риск, что пёс сбежит и вернётся к дверям больницы, чтобы ждать дорогого его сердцу хозяина.

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