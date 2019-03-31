Щенок стал не просто лучшим другом для слепого ретривера, но и поводырём

Эта парочка золотистых ретриверов из Северной Каролины, США, в одночасье прославилась на просторах Сети. Только за первую неделю они собрали 108 тысяч подписчиков в "Инстаграме", и, как считают их владельцы, это далеко не предел.

Челси и Адам Страйк — хозяева прославившихся собакенов — недавно заметили, что их преданному псу Чарли тяжело справляться одному. Тот достиг уже солидного возраста — 11 лет, но главная проблема кроется в другом. У Чарли развилась глаукома, и теперь он ослеп на оба глаза, пишет New York Post.

Чтобы пёсику было повеселее, Челси и Адам решили приобрести для него товарища. Как оказалось, это была прекрасная идея. 4-месячный Маверик сразу освоился в доме и сердцах членов семьи. Первое время Чарли недоверчиво относился к мельтешащей всюду малявке, но вскоре свыкся.

Они оба совершенно сумасшедшие и особенные. Мы от них получаем уйму веселья Челси Страйк

Маверик сразу заметил, что Чарли иногда испытывает трудности. Поэтому малыш стал помогать товарищу во всём. Когда во время игры с мячом тот улетает слишком далеко или теряется из виду, Маверик непременно находит его и приносит Чарли, чтобы тот продолжал играть.