Зрители сняли, как лев напал на дрессировщика во время представления в Луганске

К счастью, мужчине удалось отбиться от хищника, а затем он как ни в чём не бывало продолжил выступление, сообщает Mirror.

В Сети появилось видео, снятое на телефон одного из зрителей цирка в Луганске, Украина. Во время выступления что-то пошло не так, один из двух львов ослушался команды и набросился на египетского дрессировщика Хамаду Куту. Мужчина начал отступать, потерял равновесие и упал на арену под напуганными взглядами посетителей.

Но дрессировщик быстро пришёл в себя и отбился ото льва, прогнав обоих хищников в вольеры. Мужчине удалось отделаться лёгким испугом и несколькими ранениями — укусами и царапинами на руке, ноге и спине. По словам Хамады, случившееся — почти полностью его вина, ибо он не справился со своими подопечными.

Мы всегда должны дать животным привыкнуть к новому месту, но в этот раз выступления начались на следующий же день. Львы просто были напуганы. Они мои дети, я им полностью доверяю — даже больше, чем людям Хамада Кута

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