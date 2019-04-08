Хозяйка рассказала об опасности популярной игрушки, из-за которой умер её щенок

Индира решила купить новые игрушки для своих питомцев, и её выбор пал на верёвочные узлы. Они очень популярны у владельцев собак из-за своей прочности и надёжности. Девушка приобрела их в обычном зоомагазине и принесла домой. К сожалению, её пёсики разорвали игрушки в тот же день, поэтому Индира выкинула печальные верёвочные остатки и забыла об этом.
Один из её годовалых щенят принялся вести себя странно: у него начались рвота, понос, он ничего не ел, но много пил. Индира решила, что пёсик просто съел что-то не то или подхватил паразитов, но всё равно отвела его на обследование. Но правда оказалась в сто раз страшнее.
При операции врачи достали почти метр верёвки из моего щенка и удалили 35 сантиметров его кишечника. Сделать вторую операцию мы даже не успели, малыш заработал сепсис и умер, истекая кровью.
Индира Таклер
После этого девушка написала пост в "Фейсбуке", рассказав свою историю и предупредив владельцев собак об опасности популярных верёвочных игрушек. Индира надеется, что больше никто не пострадает и что её малыш был последним в списке жертв.
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