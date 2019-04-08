Хозяйка рассказала об опасности популярной игрушки, из-за которой умер её щенок

Индира Таклер из США занимается разведением золотистых ретриверов и, конечно, много знает об уходе за собаками. Но даже это не уберегло её от трагической потери, пишет Unilad.

Индира решила купить новые игрушки для своих питомцев, и её выбор пал на верёвочные узлы. Они очень популярны у владельцев собак из-за своей прочности и надёжности. Девушка приобрела их в обычном зоомагазине и принесла домой. К сожалению, её пёсики разорвали игрушки в тот же день, поэтому Индира выкинула печальные верёвочные остатки и забыла об этом.

Один из её годовалых щенят принялся вести себя странно: у него начались рвота, понос, он ничего не ел, но много пил. Индира решила, что пёсик просто съел что-то не то или подхватил паразитов, но всё равно отвела его на обследование. Но правда оказалась в сто раз страшнее.

При операции врачи достали почти метр верёвки из моего щенка и удалили 35 сантиметров его кишечника. Сделать вторую операцию мы даже не успели, малыш заработал сепсис и умер, истекая кровью. Индира Таклер

После этого девушка написала пост в "Фейсбуке", рассказав свою историю и предупредив владельцев собак об опасности популярных верёвочных игрушек. Индира надеется, что больше никто не пострадает и что её малыш был последним в списке жертв.