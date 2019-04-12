Почтальон исполнил последнее желание собаки, прочитав её прощальное письмо

Эта невероятно трогательная история произошла в Техасе, США. Местный почтальон Фернандо Барбоза всегда любил свою работу, особенно потому, что на его пути встречались очаровательные пёсики. И Гретхен была самой лучшей из них, пишет People.

В тот день Фернандо как обычно развозил посылки, когда увидел, что в почтовом ящике Криса Чимино есть письмо на отправку. Мужчина немало удивился, когда, достав его, понял, что это записка для него. Крис Чимино сообщил, что, к сожалению, его немецкая овчарка Гретхен умерла. И попросил, чтобы Фернандо угостил за неё всех соседских собак вкусняшками, которые она уже не сможет съесть сама.

Это известие очень расстроило Фернандо, ведь Гретхен была его любимицей. Отношения с ней у него развивались и налаживались медленно: овчарка была взята из приюта во взрослом возрасте и не доверяла незнакомцам. Но почтальон всегда привозил ей угощения и останавливался поздороваться, даже когда посылки для семьи Чимино у него не было.

Когда я приношу письма, а в доме имеется собака, то всегда даю ей что-нибудь вкусное. У меня всегда в фургоне что-то есть. Собака — это же часть семьи, а если я привёз посылку для члена семьи, то нельзя обделять и пёсика Фернандо Барбоза

Сообщения почтальона и фото записки выложила в "Твиттер" его дочь, её пост быстро набрал 875 тысяч лайков и 186 тысяч ретвитов. В комментариях пользователи хвалили Фернандо и приносили соболезнования семье Чимино. Позже владелец собаки признался, что не ожидал такого отклика, и поблагодарил всех за тёплые слова.