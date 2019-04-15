Самая старая золотая рыбка умерла в 44 года, не пережив потерю друга

Печальное событие потрясло не только пожилых супругов Кита и Мэри Эллис из Вустера, но и всю Англию. На 45-м году жизни скончалась самая старая золотая рыбка Британии - Джордж, сообщает Daily Mail.

Как рассказал 75-летний Кит Эллис, он выиграл на ярмарке в 1974 году двух рыбок — Фреда и Джорджа. В качестве романтического подарка он преподнес их своей на тот момент девушке, а теперь и жене — Мэри. С тех пор рыбки были неразлучны и стали свидетелями двух переездов и рождения дочери супругов — Эммы.

Известно, что золотые рыбки не живут дольше десяти лет, но Фред и Джордж стали настоящими рекордсменами. К сожалению, два года назад Фред погиб, и с тех пор Джордж тосковать по другу. И вот недавно самая старая рыбка Британии последовала за товарищем. Их похоронили рядом в саду позади дома.

Он был частью семьи. Я замечала, как тяжело ему плавать по аквариуму, и вот в среду он умер Мэри Эллис

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