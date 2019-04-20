Сова стала мамой для утёнка, по ошибке приняв чужое яйцо за своё

Фотограф Лори Вулф из города Джупитер, штат Флорида, заметила, что на её заднем дворе поселилась сова. Девушка любит животных и организовала специальное место для гнездования птиц. Сова заняла именно его — значит ли это, что скоро можно будет нянчить совят?

Проверив гнездо через несколько дней, Лори обнаружила пушистый комочек — только вот это был вовсе не совёнок. Под крылом гордая мама-сова грела жёлто-чёрного утёнка. Обеспокоенная тем, что сова — всё же хищная птица и может съесть малыша, Лори связалась с экспертом по птицам. Тот подтвердил её опасения.

Воспитывать утёнка согласились работники заповедника, расположенного неподалёку. Но попытка поймать малыша провалилась: он убежал в ближайший пруд. Правда, спустя некоторое время утёнок вернулся в гнездо и стал звать туда родителей — видимо, место, обустроенное Лори, ему понравилось.

Как утёнок мог попасть в гнездо к сове? Эта история заслуживает экранизации Netflix. Лори рассказала, что три недели назад на семейство уток, которое живёт неподалёку, напала хищная птица. Тогда одна из взрослых особей решила спрятать спасённое яйцо в безопасном месте, которым оказалось гнездо Лори. Так и получилось, что сова и утёнок вдруг породнились.