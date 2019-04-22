Хозяин опытным путём доказал, что коты всегда садятся в круг — даже нарисованный

Владелец этой трёхцветной красавицы решил провести эксперимент и проверить — действительно ли кошки не могут удержаться от соблазна сесть в нарисованный на полу круг?

Кошки любят подолгу сидеть у окна и наблюдать за происходящим на улице. Как-то раз пользователь портала Imgur заметил, что его любимица уселась точно в круг, который случайно образовал лежащий провод. Он решил проверить, случайность ли это.

Что если нарисовать окружность, например, на полу гостиной? Вооружившись красной изолентой, владелец изобразил там нечто похожее на круг — и кошка тут же уселась внутрь. Эксперимент удался.

Вдохновившись потрясающими результатами, хозяин продолжил эксперимент и сделал рядом ещё один круг. Парень решил выяснить, пересядет ли кошка и от чего будет зависеть её выбор. И результат не заставил себя ждать: новый круг питомцу понравился больше. Вероятнее всего, ответ кроется в размере кольца, которое намеренно сделали меньше.

На самом деле Интернет давно ломится от фотографий котиков, сидящих в различных геометрических фигурах на полу. Самая популярная теория, объясняющая такое поведение, гласит, что в ограниченном пространстве кошки чувствуют себя в безопасности.

И неважно, что это лишь несколько линий, нарисованных на полу. Одному из пользователей Сети даже удалось провернуть тот же самый трюк со своим хорьком.