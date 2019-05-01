10 милых фото, после которых 99% людей меняют своё представление о сфинксах

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10 милых фото, после которых 99% людей меняют своё представление о сфинксах

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Фото © hr_pippi

Не секрет, что многие находят кошек этой породы слишком экзотичными, а иногда и откровенно страшными. Но пользователь Bored Panda решил показать, что это не всегда так и сфинксы могут быть милыми, просто нужно присмотреться.

Наверное, нет таких людей на свете, которые бы не любили котят.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BvYPDHoHXAH/" target="_blank">purrphynx</a></p>

Так вот, оказывается, что котята породы сфинкс тоже очень милые, что бы кто ни говорил о взрослых особях.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BsVPAc5H64v/" target="_blank">hr_pippi</a></p>

Да, они выглядят немного странно и непривычно, ведь обычный котёнок — это настоящий комок шерсти и пуха.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BlvduHPnDJl/" target="_blank">sphynx_aqua</a></p>

Но всё равно в лысых котятах сфинкса что-то есть — волшебные глаза, вытянутая мордочка и острые ушки.

<p>Фото © <a href="https://old.reddit.com/r/sphynx/comments/9nmjug/can_you_be_any_cuter/" target="_blank">Zolor</a></p>

Даже эти складочки выглядят очаровательными. Странными, да, но и очаровательными.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BwPXxdLhKhH/" target="_blank">nocoatkittysphynx</a></p>

Но прежде чем отправить своих читателей за котёнком сфинкса в магазин или питомник, пользователь Bored Panda напомнил обо всех сложностях.

<p>Фото © <a href="https://old.reddit.com/r/sphynx/comments/90vl06/the_teeniest_of_the_teeny_tiny/" target="_blank">sad-but-hydrated</a></p>

Отсутствие шерсти — не только визуальный атрибут. Это значит, что котик подвержен перепаду температур и не защищён от грязи.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BwFyYUigcrg/" target="_blank">sphynx_valentina</a></p>

У некоторых котят вибриссы слишком коротки или отсутствуют вообще, а ведь это очень важные кошачьи органы чувств.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/BvyO_PgjCJ1/" target="_blank">mystikacattery</a></p>

В целом выходит, что эта порода очень сложна в уходе. Приходится покупать котикам одежду, мыть их раз в неделю и часто протирать от пыли.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/Bv7CEfKn3PL/" target="_blank">freygeist_cattery</a></p>

Поэтому, прежде чем заводить такого милаху, стоит сто раз подумать, готовы ли вы к таким трудностям.

<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/Bv7Wa3GnnUX/" target="_blank">newans_sphynx</a></p>

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