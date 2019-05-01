10 милых фото, после которых 99% людей меняют своё представление о сфинксах

Наверное, нет таких людей на свете, которые бы не любили котят.
Так вот, оказывается, что котята породы сфинкс тоже очень милые, что бы кто ни говорил о взрослых особях.
Да, они выглядят немного странно и непривычно, ведь обычный котёнок — это настоящий комок шерсти и пуха.
Но всё равно в лысых котятах сфинкса что-то есть — волшебные глаза, вытянутая мордочка и острые ушки.
Даже эти складочки выглядят очаровательными. Странными, да, но и очаровательными.
Но прежде чем отправить своих читателей за котёнком сфинкса в магазин или питомник, пользователь Bored Panda напомнил обо всех сложностях.
Отсутствие шерсти — не только визуальный атрибут. Это значит, что котик подвержен перепаду температур и не защищён от грязи.
У некоторых котят вибриссы слишком коротки или отсутствуют вообще, а ведь это очень важные кошачьи органы чувств.
В целом выходит, что эта порода очень сложна в уходе. Приходится покупать котикам одежду, мыть их раз в неделю и часто протирать от пыли.
Поэтому, прежде чем заводить такого милаху, стоит сто раз подумать, готовы ли вы к таким трудностям.
Мимимишный ракурс. 15 шаловливых котов, на которых надо смотреть снизу вверх
- Популярные
- По времени