10 милых фото, после которых 99% людей меняют своё представление о сфинксах

Не секрет, что многие находят кошек этой породы слишком экзотичными, а иногда и откровенно страшными. Но пользователь Bored Panda решил показать, что это не всегда так и сфинксы могут быть милыми, просто нужно присмотреться.

Наверное, нет таких людей на свете, которые бы не любили котят.

Так вот, оказывается, что котята породы сфинкс тоже очень милые, что бы кто ни говорил о взрослых особях.

Да, они выглядят немного странно и непривычно, ведь обычный котёнок — это настоящий комок шерсти и пуха.

Но всё равно в лысых котятах сфинкса что-то есть — волшебные глаза, вытянутая мордочка и острые ушки.

Даже эти складочки выглядят очаровательными. Странными, да, но и очаровательными.

Но прежде чем отправить своих читателей за котёнком сфинкса в магазин или питомник, пользователь Bored Panda напомнил обо всех сложностях.

Отсутствие шерсти — не только визуальный атрибут. Это значит, что котик подвержен перепаду температур и не защищён от грязи.

У некоторых котят вибриссы слишком коротки или отсутствуют вообще, а ведь это очень важные кошачьи органы чувств.

В целом выходит, что эта порода очень сложна в уходе. Приходится покупать котикам одежду, мыть их раз в неделю и часто протирать от пыли.

Поэтому, прежде чем заводить такого милаху, стоит сто раз подумать, готовы ли вы к таким трудностям.

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