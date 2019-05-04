15 доказательств того, что мужчины могут быть заботливыми, но только с котиками

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15 доказательств того, что мужчины могут быть заботливыми, но только с котиками

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Фото: © Instagram/iamjoeharrell

Эти фото доказывают, что мягкие лапки и нежное мурчание способны растопить сердце даже самого сурового и серьёзного мужчины.

Этого малыша зовут Худи, и он любит засыпать в самых неожиданных местах. Главное — как можно ближе к своему папе.

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Клифф работает из дома, и его кот Саймон уверен: это прекрасная возможность целый день провести с папой, буквально у него на шее.

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Этот мужчина не очень-то любил кошек, пока не спас потерявшегося на улице котёнка. Разве можно было устоять?

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/robcantplayhockey" target="_blank">robcantplayhockey</a></p>

Зачем нужно одеяло, если есть три кошки?

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/jaxtsuu" target="_blank">Jaxtsuu</a></p>

Родители этого котика задержались на работе, и папе пришлось успокаивать грустного малыша.

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Когда занимаешься ремонтом, любая помощь не помешает.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/aww/comments/1q9deu/my_dad_fixing_the_pool_his_cat_likes_to_help_he/" target="_blank">jchristena</a></p>

Даже задремав, этот мужчина не забывает держать любимого рыжего кота за лапку.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/aww/comments/3mkq8o/my_dad_tends_to_hold_the_cats_hands_when_he_nods/" target="_blank">rupinjapan</a></p>

Это Ник, у него живут два сфинкса, которые любят водные процедуры.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/artemisandathena/" target="_blank">artemisandathena</a></p>

Этот гибрид домашней кошки и африканского сервала по имени Гидеон — большой мальчик, но всё равно любит папины поцелуи.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/ferdburd/" target="_blank">ferdburd</a></p>

У этого котика неврологическое заболевание, мешающее ему нормально ходить. Он упал, расстроился, но папа тут как тут — и уже успокаивает малыша.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/user/enchantedrain" target="_blank">enchantedrain</a></p>

Так выглядит идеальное утро.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/dr.sniffins_dr.lickins/" target="_blank">dr.sniffins_dr.lickins</a></p>

А сразу после пробуждения — поцелуи.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/seanrileysmith/" target="_blank">seanrileysmith</a></p>

Этого малыша рано забрали у мамы, и теперь он не знает, как пить из миски. Но папа всегда рядом и несколько раз в день поит его из стакана.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/emilyfromHR/" target="_blank">emilyfromHR</a></p>

Да, всё заднее сиденье в его распоряжении, но Финниган предпочитает спать на плече у папы.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/finn.the.bengalcat/" target="_blank">finn.the.bengalcat</a></p>

Джо и Генри — усатые и серьёзные мужчины, но, когда дело доходит до объятий, они становятся самой милой парочкой на свете.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/iamjoeharrell/" target="_blank">iamjoeharrell</a></p>

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