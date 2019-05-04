15 доказательств того, что мужчины могут быть заботливыми, но только с котиками

Этого малыша зовут Худи, и он любит засыпать в самых неожиданных местах. Главное — как можно ближе к своему папе.
Клифф работает из дома, и его кот Саймон уверен: это прекрасная возможность целый день провести с папой, буквально у него на шее.
Этот мужчина не очень-то любил кошек, пока не спас потерявшегося на улице котёнка. Разве можно было устоять?
Зачем нужно одеяло, если есть три кошки?
Родители этого котика задержались на работе, и папе пришлось успокаивать грустного малыша.
Когда занимаешься ремонтом, любая помощь не помешает.
Даже задремав, этот мужчина не забывает держать любимого рыжего кота за лапку.
Это Ник, у него живут два сфинкса, которые любят водные процедуры.
Этот гибрид домашней кошки и африканского сервала по имени Гидеон — большой мальчик, но всё равно любит папины поцелуи.
У этого котика неврологическое заболевание, мешающее ему нормально ходить. Он упал, расстроился, но папа тут как тут — и уже успокаивает малыша.
Так выглядит идеальное утро.
А сразу после пробуждения — поцелуи.
Этого малыша рано забрали у мамы, и теперь он не знает, как пить из миски. Но папа всегда рядом и несколько раз в день поит его из стакана.
Да, всё заднее сиденье в его распоряжении, но Финниган предпочитает спать на плече у папы.
Джо и Генри — усатые и серьёзные мужчины, но, когда дело доходит до объятий, они становятся самой милой парочкой на свете.
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