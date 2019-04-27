Фотограф снял смешную историю четырёх белок, которые оказались в одном дупле

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Фотограф снял смешную историю четырёх белок, которые оказались в одном дупле

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Фото: © Hiroshi Takeda/SWNS

Эти умилительные кадры несколько дней назад сделал японский фотограф Хироши Такеда.

Парк Инокасира, расположенный в Токио, населяет множество животных. Там можно встретить енотов и обезьян, но символом парка по праву считаются белки.

<p>Фото: © <strong>Hiroshi Takeda / SWNS</strong></p>

Фотограф часто ловит в объектив своей камеры этих животных, ведь они — его любимчики. Но в этот раз милые малыши так спешили попозировать Хироши, что чуть не застряли в дупле.

<p>Фото: © <strong>Hiroshi Takeda / SWNS</strong></p>

Сперва он увидел две любопытные мордочки — и казалось, что даже они не могут одновременно протиснуться в это маленькое отверстие. Но вскоре в дупле возникла третья белка.

<p>Фото: © <strong>Hiroshi Takeda / SWNS</strong></p>

Как только все трое устроились более-менее удобно, показался и четвёртый любопытный нос. Фотографу стало ясно, что беличье семейство окончательно застряло. Как бы ему ни было жалко бельчат, упускать такие кадры было нельзя.

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