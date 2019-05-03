Владельцы фермы придумали идеальный и недорогой отдых — ночёвка с альпака

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Владельцы фермы придумали идеальный и недорогой отдых — ночёвка с альпака

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Фото © Airbnb

Какие только чудеса на сдаются в аренду по всему миру. Очередной милый способ отдохнуть появился в Калифорнии, США, на ранчо Капальди. Там за приемлемую сумму вам предложат не только переночевать, но и потискать альпака, которых имеется здесь в достатке, сообщает Insider.

Итак, недавно на Airbnb появилась новая диковинка — съёмная комната на ранчо недалеко от Пасо Роблес в Калифорнии

<p>Фото © <a href="https://www.airbnb.com/rooms/13510329?adults=1&check_in=2019-04-25&check_out=2019-04-26&guests=1&irgwc=1&irclid=06xV4k1Y-xyJTJn0EWQ%3ANRupUklwG3SAwx2wSM0&ircid=4273&af=49497874&iratid=9627&c=.pi73.pk4273_10078" target="_blank">Airbnb</a></p>

Всего за $74 (4795 рублей) можно переночевать в уютном номере с огромной кроватью и своей ванной. Вход в комнату тоже отдельный — только для гостей

<p>Фото © <a href="https://www.airbnb.com/rooms/13510329?adults=1&check_in=2019-04-25&check_out=2019-04-26&guests=1&irgwc=1&irclid=06xV4k1Y-xyJTJn0EWQ%3ANRupUklwG3SAwx2wSM0&ircid=4273&af=49497874&iratid=9627&c=.pi73.pk4273_10078" target="_blank">Airbnb</a></p>

Но главная достопримечательность, конечно, — это альпака, которых разводят хозяева, и миндальные деревья, которые особенно прекрасны во время цветения

<p>Фото © <a href="https://www.airbnb.com/rooms/13510329?adults=1&check_in=2019-04-25&check_out=2019-04-26&guests=1&irgwc=1&irclid=06xV4k1Y-xyJTJn0EWQ%3ANRupUklwG3SAwx2wSM0&ircid=4273&af=49497874&iratid=9627&c=.pi73.pk4273_10078" target="_blank">Airbnb</a></p>

Гости, побывавшие на ранчо, оставляют восторженные отзывы. По их словам, животные очень дружелюбные и милые. С ними можно обниматься и делать фото

<p>Фото © <a href="https://www.airbnb.com/rooms/13510329?adults=1&check_in=2019-04-25&check_out=2019-04-26&guests=1&irgwc=1&irclid=06xV4k1Y-xyJTJn0EWQ%3ANRupUklwG3SAwx2wSM0&ircid=4273&af=49497874&iratid=9627&c=.pi73.pk4273_10078" target="_blank">Airbnb</a></p>

По мнению одного из туристов, нет места лучше, чтобы насладиться прекрасным закатом и бокалом отличного вина.

<p>Фото © <a href="https://www.airbnb.com/rooms/13510329?adults=1&check_in=2019-04-25&check_out=2019-04-26&guests=1&irgwc=1&irclid=06xV4k1Y-xyJTJn0EWQ%3ANRupUklwG3SAwx2wSM0&ircid=4273&af=49497874&iratid=9627&c=.pi73.pk4273_10078" target="_blank">Airbnb</a></p>

На Бали всего за $42 сдаются домики на деревьях, а вид оттуда бесценный

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