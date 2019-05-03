Владельцы фермы придумали идеальный и недорогой отдых — ночёвка с альпака

Итак, недавно на Airbnb появилась новая диковинка — съёмная комната на ранчо недалеко от Пасо Роблес в Калифорнии
Всего за $74 (4795 рублей) можно переночевать в уютном номере с огромной кроватью и своей ванной. Вход в комнату тоже отдельный — только для гостей
Но главная достопримечательность, конечно, — это альпака, которых разводят хозяева, и миндальные деревья, которые особенно прекрасны во время цветения
Гости, побывавшие на ранчо, оставляют восторженные отзывы. По их словам, животные очень дружелюбные и милые. С ними можно обниматься и делать фото
По мнению одного из туристов, нет места лучше, чтобы насладиться прекрасным закатом и бокалом отличного вина.
На Бали всего за $42 сдаются домики на деревьях, а вид оттуда бесценный
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