Ветеринары показали, чем оборачивается обычное обследование медведя весом 450 кг

Полярный мишка по имени Хадсон живёт в зоопарке города Брукфилда, штат Иллинойс, США.

Хадсону потребовалось обследование мозга — к счастью, в зоопарке Брукфилда существует достаточно большой аппарат компьютерной томографии.

Но медведя ведь не попросишь зайти в кабинет к ветеринару и лечь на стол. Однако ветеринарные врачи как-то должны были оценить состояние мозга, суставов и внутренних органов необычного пациента.

Провести важные для здоровья мишки манипуляции можно, если только дать ему снотворное. Правда, Хадсон весит 450 кг, просто отнести спящего медведя из вольера в кабинет врача не получилось бы.

Доставить спящего мишку на обследование удалось лишь с помощью специально переоборудованного для этой цели бульдозера.

У Хадсона взяли образец спермы — возможно, в будущем он станет папой и тем самым поможет сохранить популяцию этих животных в мире. Сейчас в дикой природе — около 30 тысяч полярных медведей.