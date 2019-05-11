Маленькие бегемоты или морские свинки? 10 фото, которые поставят вас в тупик

Одна из прелестей Интернета в том, что он бесконечен и в нём можно найти всё на свете. Минуту назад ты читал статью в "Википедии" о Пунических войнах, а сейчас смотришь на фото лысых свинок. Да, такие существуют, и мало того — они безумно миленькие.

Надо признаться, что лысые морские свинки — явление относительно недавнее, поэтому до сих пор их фото вызывают у некоторых людей оторопь и неверие.

Таких малышей вывели в 1978 году, а в семьях они начали появляться только в 90-х, сообщает Bored Panda.

До сих пор эти зверята воспринимаются как слишком экзотичные, поэтому немногие о них знают — и это нормально.

Эта порода называется скинни, а ещё есть болдуин, но он немного отличается.

У скинни есть небольшое количество шерсти на мордочке и лапках, а болдуины лысые как бильярдный шар.

Эти голышики обязаны много есть, чтобы поддерживать тепло в организме, а ещё за их кожей нужно тщательно ухаживать.

"Интересно, если лысые свинки выглядят как маленькие бегемоты, то мохнатые бегемоты будут выглядеть как морские свинки?" — пользователь Сети.

"Я как-то работал в зоомагазине, и у нас были скинни-свинки. Никогда бы не подумал, что втирание лосьона в кожу грызуна будет частью моей жизни".

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