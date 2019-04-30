Пёс остался в лесу охранять умершего хозяина, пока его лай не услышали спасатели

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Пёс остался в лесу охранять умершего хозяина, пока его лай не услышали спасатели

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О пропаже заявила жена 64-летнего мужчины из Вашингтона, США, когда тот не появился дома в назначенное время. Рейнджеры и волонтёры не один день прочёсывали лес, и наконец-то им удалось найти пропавшего мужчину и его собаку, сообщает BuzzFeed.

Жена пропавшего мужчины не на шутку разволновалась, когда тот, как обычно, ушёл в поход, но домой не вернулся. После этого несколько поисковых отрядов отправились в лес. Машину мужчины, припаркованную на обочине, удалось найти достаточно быстро, а там находилась карта со всеми локациями, которые хотел посетить любитель походов.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/piercecounty.sheriff/" target="_blank">Pierce County Sheriff&#39;s Department</a></p>

Тщательные поиски на каждом месте заняли бы значительное время, но спасателям невероятно повезло, когда они услышали собачий лай. Впереди на насыпи сидел пёс, по описанию походивший на собаку пропавшего мужчины — Дейзи. Ещё через полчаса рейнджерам удалось добраться до собаки, и оказалось, что всё это время она охраняла хозяина.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/piercecounty.sheriff/" target="_blank">Pierce County Sheriff&#39;s Department</a></p>

Если бы не лай верной Дейзи, вряд ли нам бы удалось выйти на след этого мужчины

Шериф округа Пирс

Судя по повреждениям на теле мужчины, он сорвался с высоты и погиб от ран. При этом найти его тело без помощи Дейзи представлялось практически невозможным — погибший упал в густой кустарник, куда было тяжело залезть даже собаке.

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