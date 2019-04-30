Пёс остался в лесу охранять умершего хозяина, пока его лай не услышали спасатели

О пропаже заявила жена 64-летнего мужчины из Вашингтона, США, когда тот не появился дома в назначенное время. Рейнджеры и волонтёры не один день прочёсывали лес, и наконец-то им удалось найти пропавшего мужчину и его собаку, сообщает BuzzFeed.

Жена пропавшего мужчины не на шутку разволновалась, когда тот, как обычно, ушёл в поход, но домой не вернулся. После этого несколько поисковых отрядов отправились в лес. Машину мужчины, припаркованную на обочине, удалось найти достаточно быстро, а там находилась карта со всеми локациями, которые хотел посетить любитель походов.

Тщательные поиски на каждом месте заняли бы значительное время, но спасателям невероятно повезло, когда они услышали собачий лай. Впереди на насыпи сидел пёс, по описанию походивший на собаку пропавшего мужчины — Дейзи. Ещё через полчаса рейнджерам удалось добраться до собаки, и оказалось, что всё это время она охраняла хозяина.

Если бы не лай верной Дейзи, вряд ли нам бы удалось выйти на след этого мужчины Шериф округа Пирс

Судя по повреждениям на теле мужчины, он сорвался с высоты и погиб от ран. При этом найти его тело без помощи Дейзи представлялось практически невозможным — погибший упал в густой кустарник, куда было тяжело залезть даже собаке.

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