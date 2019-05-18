Коты любовались друг другом из окна, пока между ними не завязалась переписка

Этой трогательной историей поделилась пользовательница "Твиттера" Маккензи, и её пост быстро набрал популярность — 326 тыс. лайков и 114 тыс. ретвитов, сообщает Bored Panda.

Маккензи рассказала подписчикам, как её рыжий котик Саймон обожает сидеть на подоконнике и смотреть в окно на соседского кота.

Сосед редко отвечал взаимностью, безразлично уставившись вдаль. Это разбивало сердце девушки, и она решила во что бы то ни стало дать Саймону шанс.

Она написала сообщение от лица Саймона и неожиданно для себя самой получила ответ.

"Как тебя зовут? С любовью, Саймон".

"Привет, Саймон. Меня зовут Тео. Ты мой лучший друг".

Маккензи сообщила Тео, что их история стала популярной в "Твиттере", чему кот очень обрадовался.

"Извини за ошибку в прошлой записке, у меня лапки".

Хозяйки Саймона и Тео договорились о встрече. Сперва котики ждали знакомства и места себе не находили, но как только встретились — сразу застеснялись.

Но спустя некоторое время котейки привыкли и весь вечер не отходили друг от друга ни на шаг.

В комментариях пользователи Сети уверяли хозяек, что эта история растопила их сердца и наполнила радостью серые будни.

Менеджер захотела познакомиться с котом из окна напротив и подошла к делу с умом