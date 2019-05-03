Парни приютили мини-пига, но сильно удивились, когда он вырос в свинью на 300 кг

Когда Стива Дженкинса из Канады попросили взять к себе мини-пига, добрый душой парень не смог отказать. Хотя знал, что его друг Дерек Уолтер не придёт в восторг от нового соседа. Но обошлось без скандала, и всё пошло своим чередом. Конфликтом запахло, когда через два года мини-пиг Эстер превратилась в обычную свинью размером с телёнка, сообщает Bored Panda.

За это время парни уже так привыкли к Эстер, что даже и подумать не могли, что её нужно кому-то отдать. Вместо этого Стив и Дерек решили изменить свою жизнь. Эстер оказалась очень смышлёной свинкой: она научилась открывать двери (даже холодильника), справлять нужду в лоток или выходить для этого на улицу. Мысль о том, чтобы съесть Эстер или её товарищей, приводила ребят в ужас, поэтому они стали вегетарианцами.

С самого первого дня с нами она показала себя суперумной и абсолютно невероятной. Она была даже смышлёнее, чем наши собаки Стив Дженкинс

Жить в трёхкомнатной квартире с такой крупной зверюшкой было трудно (а ещё противозаконно), поэтому Стив и Дерек переехали за город, купив ферму и назвав её Приютом Эстер. Позже здесь появились и другие животные, кому некуда больше было пойти: лошади, коровы, индюки и свиньи. Но не всё было так гладко — у Эстер врачи обнаружили рак. После долгого и дорогостоящего лечения свинку смогли вылечить, за что спасибо подписчикам Стива и Дерека.

Решив, что мир должен знать об Эстер, парни сразу завели странички в соцсетях, и сейчас в "Фейсбуке" у них полтора миллиона подписчиков. На волне успеха ребята написали популярную книгу, а затем по её мотивам в Голливуде сняли фильм.