Вот так повезло: 10 домашних питомцев с таким милым окрасом, что даже не верится

Владельцы породистых кошек и собак отдают кучу денег за стрижки и укладки своих питомцев. Но с такими узорами на шерсти можно только родиться.

Лучший друг этого котика всегда рядом — прямо на его спине. Можно даже поиграть с ним и погоняться за его хвостом.

Гринго — гордый обладатель пушистых белых усов.

Но другому коту повезло ещё больше: у него есть не только усы, но ещё и бородка.

Щенок родился с лапой... на лапе.

А другой — с крошечным сердечком на голове.

Этот хороший мальчик готов показать всем вокруг, какое у него большое сердце.

На мордочке Джорджии можно сыграть в шахматы или в шашки. Если она разрешит.

Вот как выглядит котик, который в младенчестве пережил нападение "того-кого-нельзя-называть".

Отрастить такие брови — идеальное преступление: Сэм всегда выглядит грустным или удивлённым, и людям приходится кормить и гладить его без перерыва.

Заимев на шерсти Микки Мауса, Лили стала любимицей всех детей.

15 доказательств того, что мужчины могут быть заботливыми, но только с котиками