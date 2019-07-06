Вот так повезло: 10 домашних питомцев с таким милым окрасом, что даже не верится

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Фото: © Instagram/samhaseyebrows, Reddit/workguy

Владельцы породистых кошек и собак отдают кучу денег за стрижки и укладки своих питомцев. Но с такими узорами на шерсти можно только родиться.

Лучший друг этого котика всегда рядом — прямо на его спине. Можно даже поиграть с ним и погоняться за его хвостом.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/tatuya01" target="_blank"><strong>tatuya01</strong></a></p>

Гринго — гордый обладатель пушистых белых усов.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/gringomoustachecat/" target="_blank">gringomoustachecat</a></p>

Но другому коту повезло ещё больше: у него есть не только усы, но ещё и бородка.

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/LuvKittensDaily" target="_blank"><strong>LuvKittensDaily</strong></a></p>

Щенок родился с лапой... на лапе.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/Timmy2skulls/" target="_blank"><ins>Timmy2skulls</ins></a></p>

А другой — с крошечным сердечком на голове.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/qwertyas123/" target="_blank"><ins>qwertyas123</ins></a></p>

Этот хороший мальчик готов показать всем вокруг, какое у него большое сердце.

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/workguy/" target="_blank">workguy</a></p>

На мордочке Джорджии можно сыграть в шахматы или в шашки. Если она разрешит.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/georgiathecalicocat/" target="_blank">georgiathecalicocat</a></p>

Вот как выглядит котик, который в младенчестве пережил нападение "того-кого-нельзя-называть".

<p>Фото: © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/user/TheThingInTheCorner/" target="_blank">TheThingInTheCorner</a></p>

Отрастить такие брови — идеальное преступление: Сэм всегда выглядит грустным или удивлённым, и людям приходится кормить и гладить его без перерыва.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/samhaseyebrows/" target="_blank">samhaseyebrows</a></p>

Заимев на шерсти Микки Мауса, Лили стала любимицей всех детей.

<p>Фото: © <a href="https://disneyparks.disney.go.com/blog/galleries/2012/07/lucky-dog-mickey-meets-his-biggest-four-legged-fan/#photo-1" target="_blank">Disney</a></p>

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