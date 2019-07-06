Вот так повезло: 10 домашних питомцев с таким милым окрасом, что даже не верится

Лучший друг этого котика всегда рядом — прямо на его спине. Можно даже поиграть с ним и погоняться за его хвостом.
Гринго — гордый обладатель пушистых белых усов.
Но другому коту повезло ещё больше: у него есть не только усы, но ещё и бородка.
Щенок родился с лапой... на лапе.
А другой — с крошечным сердечком на голове.
Этот хороший мальчик готов показать всем вокруг, какое у него большое сердце.
На мордочке Джорджии можно сыграть в шахматы или в шашки. Если она разрешит.
Вот как выглядит котик, который в младенчестве пережил нападение "того-кого-нельзя-называть".
Отрастить такие брови — идеальное преступление: Сэм всегда выглядит грустным или удивлённым, и людям приходится кормить и гладить его без перерыва.
Заимев на шерсти Микки Мауса, Лили стала любимицей всех детей.
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