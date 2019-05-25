Grumpy cat больше нет, но дело её живет: 6 угрюмых котиков, пришедших на замену

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Grumpy cat больше нет, но дело её живет: 6 угрюмых котиков, пришедших на замену

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Фото: © Instagram/meetgarfi, Instagram/lanlan731

После смерти самой известной и самой угрюмой кошки в Интернете, Grumpy Cat, пользователям Сети придётся искать новых пушистых любимцев. Предлагаем на выбор шесть котиков, каждый из которых тоже достоин отдельного мема.

У Локи уже 420 тысяч подписчиков в "Инстаграме" — и всё благодаря выдающимся клыкам, которые делают из этой кошки настоящего вампира.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/loki_kitteh/" target="_blank">loki_kitteh</a></p>

Локи взяли из приюта, теперь у неё есть хозяйка и собака Стелла. Но кошечка всё равно кажется чем-то недовольной — и при этом очень милой.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/loki_kitteh/" target="_blank">loki_kitteh</a></p>

Котика Альберта назвали в честь физика Альберта Эйнштейна, у которого тоже была безумная причёска. Впрочем, этот кот его явно переплюнул.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pompous.albert/" target="_blank">pompous.albert</a></p>

Альберт не прошёл отбор для участия в выставке котов и теперь всё время выглядит так, как будто готов отомстить не только судьям, но и всему миру.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pompous.albert/" target="_blank">pompous.albert</a></p>

Эту кошку зовут Grumpy Kitzia. Очевидно, она — прямая наследница Grumpy cat, которой больше нет с нами.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/grumpy_kitzia/" target="_blank">grumpy_kitzia</a></p>

Самое угрюмое и недовольное выражение лица у этой кошечки бывает тогда, когда хозяйка наливает ей миску молока. Парадокс!

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/grumpy_kitzia/" target="_blank">grumpy_kitzia</a></p>

Малышка Луху грустит всегда: когда хозяйка уходит, оставляя её одну, когда наступает понедельник, когда нужно принимать ванну...

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lanlan731/" target="_blank">lanlan731</a></p>

Всё из-за особенного строения мордочки, которое принесло кошке уже 167 тысяч подписчиков в "Инстаграме".

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/lanlan731/" target="_blank">lanlan731</a></p>

А вот персидский кот Гарфи из Турции всё время на кого-то злится. Какая отвратительная весна, какие мерзкие цветы!

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/meetgarfi/" target="_blank">meetgarfi</a></p>

Ему уже 14 лет, казалось бы, можно было давно примириться с тем, как устроен этот мир... Но нет. Кота бесит буквально всё.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/meetgarfi/" target="_blank">meetgarfi</a></p>

Кошка Пи из Таиланда испытывает самые разные эмоции — но чаще всего негативные.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/littlepthecat/" target="_blank">littlepthecat</a></p>

Она грустит, паникует, разочаровывается в жизни... И создаёт своим видом множество мемов.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/littlepthecat/" target="_blank">littlepthecat</a></p>

Самая угрюмая кошка в мире, ставшая мемом, скончалась в возрасте 7 лет

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