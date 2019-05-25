Grumpy cat больше нет, но дело её живет: 6 угрюмых котиков, пришедших на замену

После смерти самой известной и самой угрюмой кошки в Интернете, Grumpy Cat, пользователям Сети придётся искать новых пушистых любимцев. Предлагаем на выбор шесть котиков, каждый из которых тоже достоин отдельного мема.

У Локи уже 420 тысяч подписчиков в "Инстаграме" — и всё благодаря выдающимся клыкам, которые делают из этой кошки настоящего вампира.

Локи взяли из приюта, теперь у неё есть хозяйка и собака Стелла. Но кошечка всё равно кажется чем-то недовольной — и при этом очень милой.

Котика Альберта назвали в честь физика Альберта Эйнштейна, у которого тоже была безумная причёска. Впрочем, этот кот его явно переплюнул.

Альберт не прошёл отбор для участия в выставке котов и теперь всё время выглядит так, как будто готов отомстить не только судьям, но и всему миру.

Эту кошку зовут Grumpy Kitzia. Очевидно, она — прямая наследница Grumpy cat, которой больше нет с нами.

Самое угрюмое и недовольное выражение лица у этой кошечки бывает тогда, когда хозяйка наливает ей миску молока. Парадокс!

Малышка Луху грустит всегда: когда хозяйка уходит, оставляя её одну, когда наступает понедельник, когда нужно принимать ванну...

Всё из-за особенного строения мордочки, которое принесло кошке уже 167 тысяч подписчиков в "Инстаграме".

А вот персидский кот Гарфи из Турции всё время на кого-то злится. Какая отвратительная весна, какие мерзкие цветы!

Ему уже 14 лет, казалось бы, можно было давно примириться с тем, как устроен этот мир... Но нет. Кота бесит буквально всё.

Кошка Пи из Таиланда испытывает самые разные эмоции — но чаще всего негативные.

Она грустит, паникует, разочаровывается в жизни... И создаёт своим видом множество мемов.

Самая угрюмая кошка в мире, ставшая мемом, скончалась в возрасте 7 лет